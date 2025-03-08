Россияне ударили по Запорожью и области: возможны проблемы с газом и теплом
В субботу вечером российские войска нанесли удары по Запорожью и области, поражена критическая инфраструктура.
Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram
Детали: После 20 часов Федоров сообщил об угрозе ударных беспилотников в области, позже – о работе ПВО.
Впоследствии он сообщил об ударах по городу и области.
Прямая речь: "Россияне нанесли удары по Запорожью и области. В результате вражеского обстрела возник пожар. Предварительно, без пострадавших".
Детали: Федоров уточнил, что в Запорожье прозвучало до 10 взрывов.
Обновлено: В 22:47 Федоров сообщил, что россияне атаковали критическую инфраструктуру.
"Из-за вражеских ударов могут быть ограничения в подаче газа и тепла. Все экстренные службы работают над ликвидацией последствий", - отметил он.
Впоследствии Федоров добавил, что в результате попадания в объект критической инфраструктуры в Запорожской области есть потребность в ограничении потребления газа.
В ночь на 9 марта Федоров опубликовал фото ликвидации последствий вражеского удара.