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Россияне ударили по Запорожью и области: возможны проблемы с газом и теплом

Катерина ТищенкоСуббота, 8 марта 2025, 22:55
Россияне ударили по Запорожью и области: возможны проблемы с газом и теплом
последствия удара по Запорожской области 8 марта, фото из Telegram Ивана Федорова

В субботу вечером российские войска нанесли удары по Запорожью и области, поражена критическая инфраструктура.

Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram

Детали: После 20 часов Федоров сообщил об угрозе ударных беспилотников в области, позже – о работе ПВО.

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Впоследствии он сообщил об ударах по городу и области.

Прямая речь: "Россияне нанесли удары по Запорожью и области. В результате вражеского обстрела возник пожар. Предварительно, без пострадавших".

Детали: Федоров уточнил, что в Запорожье прозвучало до 10 взрывов.

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Обновлено: В 22:47 Федоров сообщил, что россияне атаковали критическую инфраструктуру.

"Из-за вражеских ударов могут быть ограничения в подаче газа и тепла. Все экстренные службы работают над ликвидацией последствий", - отметил он.

Впоследствии Федоров добавил, что в результате попадания в объект критической инфраструктуры в Запорожской области есть потребность в ограничении потребления газа.

В ночь на 9 марта Федоров опубликовал фото ликвидации последствий вражеского удара.

 
фото: Федоров в соцсетях
 
фото: Федоров в соцсетях

ЗапорожьеЗапорожская областьбеспилотники
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