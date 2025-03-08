Курское направление стало самым горячим на фронте, продолжаются бои – Генштаб

На Курском направлении 8 марта зафиксировано больше всего вражеских атак – 30 из них украинские воины уже отбили, еще 13 боев продолжаются, всего на фронте произошло 150 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Дословно: "В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 30 атак российских захватчиков, еще 13 боев продолжаются. Кроме этого, враг нанес 27 авиационных ударов с применением 37 управляемых бомб, а также совершил 500 артиллерийских обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе 49 – из реактивных систем залпового огня".

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Детали: Российские захватчики нанесли три ракетных и 64 авиационных удара, применив три ракеты и 71 УАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1317 дронов-камикадзе и совершили около пяти тысяч обстрелов по позициям украинских войск и населенных пунктах.

На Харьковском направлении в течение дня украинские войска отбили пять атак противника в районах Волчанска и Петро-Ивановки. Враг нанес авиаудары вблизи населенных пунктов Довжик и Казачья Лопань.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 11 штурмов в районах Кондрашовки, Лозовой, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Загрызово.

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На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 23 раза атаковали позиции украинцев неподалеку Новомихайловки, Нового, Мирного, Колодязов, Ямполовки и Зеленой Долины. До сих пор продолжаются восемь боестолкновений.

На Краматорском направлении зафиксировано два боевых столкновения вблизи Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении россияне 19 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Дружбы и Торецка. Сейчас продолжаются четыре боестолкновения.

На Покровском направлении захватнические подразделения 25 раз пытались прорвать украинскую оборону неподалеку населенных пунктов Елизаветовка, Проминь, Андреевка, Александрополь, Покровск, Сергеевка, Новоалександровка, Богдановка, Тарасовка, Лисовка, Зеленый Кут и Улаклы. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения. Под авиаударами противника оказался населенный пункт Леонтовичи.

Противник несет значительные потери – в субботу на этом направлении украинские воины обезвредили 182 оккупантов, 106 из них – безвозвратно. Также уничтожено боевую машину пехоты, три мотоцикла, два разведывательных БпЛА "Zala", 12 автомобилей, десять антенн управления БпЛА, а также повреждены пять артиллерийских систем и вражеский автомобиль.

На Новопавловском направлении враг шесть раз атаковал вблизи Константинополя и Бурлацкого. Пять атак уже отбиты.

На Гуляйпольском направлении противник совершил три атаки в направлениях Сторожевого и Чаривного. Кроме того, враг нанес авиационные удары по Гуляйполю, Воскресенке, Новополю и Железнодорожному.

На Ореховском направлении защитники уже отбили два вражеских штурма в направлениях населенных пунктов Пятихатки, Степное и Щербаки, продолжается еще пять боестолкновений.

На Приднепровском направлении враг нанес авиационный удар по населенному пункту Казацкое и два ракетных удара по районам населенных пунктов Новоселовка и Белая Криница.