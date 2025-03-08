Россияне обстреляли Дружковку: 7 раненых
Суббота, 8 марта 2025, 23:17
В результате обстрела Дружковки Донецкой области в субботу вечером ранены 7 гражданских, повреждены 7 многоэтажек.
Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram
Прямая речь: "Еще 7 раненых в Донецкой области – на этот раз в Дружковке.
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Город попал под вражеский огонь сегодня поздно вечером.
По предварительной информации, повреждены 7 многоэтажек".
Детали: Филашкин добавил, что окончательные последствия обстрела устанавливаются.