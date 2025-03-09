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В России беспилотники атаковали рязанский НПЗ – соцсети

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 9 марта 2025, 01:26
В России беспилотники атаковали рязанский НПЗ – соцсети
пожар на рязанском нпз ночью 24 января, скриншот

В ночь на 9 марта российские паблики сообщали, что якобы украинские дроны атаковали рязанский НПЗ.

Источник: Тelegram-канал SHOT, другие российские паблики

Детали: Как отмечается в сообщениях российских пабликов, жители Рязани слышали несколько взрывов над городом.

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По предварительным данным ПВО РФ якобы сбивала "украинские БпЛА в районе местного НПЗ".

Дословно SHOT: "Как рассказали местные жители, было слышно 4-5 взрывов в районе Дашки. Предварительно, система ПВО сбивала воздушные цели в Железнодорожном районе города".

Детали: Позже губернатор Рязанской области сообщил, что "над Рязанью уничтожен БПЛА".

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Российский губернатор традиционно отчитался, что "пострадавших нет, жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не пострадали".

Что предшествовало: В конце января в соцсетях появились видео пожара на рязанском НПЗ в результате атаки беспилотников.

Росcиябеспилотники
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