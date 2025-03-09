Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank

Франция выделит Украине €195 млн с процентов замороженных росактивов – министр

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 9 марта 2025, 02:16
Франция выделит Украине €195 млн с процентов замороженных росактивов – министр
Себастьен Лекорню. иллюстративное фото из Википедии

Франция заявила, что предоставит Украине 195 миллионов евро военной помощи из процентов замороженных российских активов.

Источник: министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью La Tribune Dimanche, цитирует "Суспільне"

Детали: По его словам, эти средства будут использованы для поставки 155-мм артиллерийских снарядов и авиационных бомб AASM, которые используют истребители Mirage 2000.

Реклама:

Также Франция ускорит передачу легких танков AMX-10RC и бронетранспортеров VAB, которые ранее использовались французскими военными.

Как пишет La Tribune Dimanche, на фоне геополитической нестабильности Франция вместе с союзниками усиливает собственный оборонный потенциал. Лекорню назвал боеприпасы и радиоэлектронную борьбу ключевыми приоритетами на ближайшие годы. Он также отметил важность дронов, роботизации войск, развития искусственного интеллекта и космических технологий.

Чтобы поддержать как Украину, так и собственную армию, Франция наращивает производство военной техники. Лекорню заявил, что компания Dassault Aviation увеличит выпуск истребителей Rafale с двух в месяц в 2024 году до четырех-пяти в 2026 году.

РЕКЛАМА:

Также французское правительство планирует удвоить производство авиационных бомб AASM до 2026 года, а выпуск противотанковых ракет MBDA (Akeron MP) удвоится уже в 2025 году.

Для этого французское правительство создает новые промышленные партнерства с компаниями Thales, EOS, работающими в сфере оборонной и военной промышленности.

Напомним: Крупнейшие европейские государства поддерживают усилия по конфискации замороженных российских активов на сумму более 200 миллиардов евро, разрабатывая планы по соглашению о прекращении огня в Украине.

Украина получила первую выплату средств от Великобритании, которые она предоставляет в рамках кредита G7 с использованием доходов от замороженных активов России.

Францияпомощь Украинероссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ЕС готовится к блокировке Венгрией антироссийских санкций
фото, видео Оккупанты атаковали Одессу ударными БПЛА: бушевали масштабные пожары
ПВО сбила Искандер-М и 79 БПЛА – Воздушные силы
Экс-президент Филиппин арестован за преступления против человечности – AP
ЕС предоставил временную защиту 4,3 млн украинцам: большинство находится в Германии и Польше
Маск "не уверен", но подозревает, что кибератака на соцсеть Х происходила с украинских IP-адресов
Все новости...
Франция
В Берлине полиция разогнала пропалестинскую демонстрацию
"Гонка к солнцу": превью веломногодневки Париж – Ницца
Воздушные силы показали уникальные кадры: истребители Mirage сбивают российские ракеты Х-101
Последние новости
11:23
Песков намекнул, что не стоит "надевать розовые очки" относительно поддержки США Украины
11:18
видеоВ Саудовской Аравии начинаются переговоры Украины и США
11:17
ЕС готовится к блокировке Венгрией антироссийских санкций
11:16
инфографика87% украинцев считают, что Россия не остановится на уже оккупированных территориях – КМИС
11:14
Фон дер Ляйен: Путину нельзя доверять, его можно только сдерживать
10:52
Исландия выделила дополнительные более 2 млн евро на поддержку энергетики Украины
10:51
Фондовый рынок США потерял $4 триллиона из-за торговой политики Трампа
10:42
Когда в Украине переводят часы на летнее время: дата и объяснение
10:32
В Николаеве задержали "смертницу", которая готовила теракт возле здания полиции
10:30
В феврале украинцы импортировали из США более трех тысяч подержанных авто: популярные модели
Все новости...
Реклама:
Реклама: