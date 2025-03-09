Франция выделит Украине €195 млн с процентов замороженных росактивов – министр

Франция заявила, что предоставит Украине 195 миллионов евро военной помощи из процентов замороженных российских активов.

Источник: министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью La Tribune Dimanche, цитирует "Суспільне"

Детали: По его словам, эти средства будут использованы для поставки 155-мм артиллерийских снарядов и авиационных бомб AASM, которые используют истребители Mirage 2000.

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Также Франция ускорит передачу легких танков AMX-10RC и бронетранспортеров VAB, которые ранее использовались французскими военными.

Как пишет La Tribune Dimanche, на фоне геополитической нестабильности Франция вместе с союзниками усиливает собственный оборонный потенциал. Лекорню назвал боеприпасы и радиоэлектронную борьбу ключевыми приоритетами на ближайшие годы. Он также отметил важность дронов, роботизации войск, развития искусственного интеллекта и космических технологий.

Чтобы поддержать как Украину, так и собственную армию, Франция наращивает производство военной техники. Лекорню заявил, что компания Dassault Aviation увеличит выпуск истребителей Rafale с двух в месяц в 2024 году до четырех-пяти в 2026 году.

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Также французское правительство планирует удвоить производство авиационных бомб AASM до 2026 года, а выпуск противотанковых ракет MBDA (Akeron MP) удвоится уже в 2025 году.

Для этого французское правительство создает новые промышленные партнерства с компаниями Thales, EOS, работающими в сфере оборонной и военной промышленности.

Напомним: Крупнейшие европейские государства поддерживают усилия по конфискации замороженных российских активов на сумму более 200 миллиардов евро, разрабатывая планы по соглашению о прекращении огня в Украине.

Украина получила первую выплату средств от Великобритании, которые она предоставляет в рамках кредита G7 с использованием доходов от замороженных активов России.