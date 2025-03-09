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Россияне атаковали Сумскую область: 230 взрывов за сутки, есть раненый

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 9 марта 2025, 03:10
Россияне атаковали Сумскую область: 230 взрывов за сутки, есть раненый
разрушения на Сумщине, иллюстративное фото: Getty Images

В течение прошлого дня россияне совершили 116 обстрелов Сумской области, в результате чего человек получил ранения, есть повреждения, в Сумах возник пожар.

Источник: ОВА Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 230 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Эсманьская, Шалыгинская, Хутор-Михайловская, Середино-Будская, Свеская, Зноб-Новгородская громады".

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Детали: В результате вражеских атак в области есть раненый человек, а также повреждения. Кроме того, в результате падения российского БпЛА в субботу вечером в Сумах возник пожар.

В Хотинской общине зафиксировали сброс ВОГ с БпЛА, обстрел из РСЗО - всего 36 взрывов. В результате обстрела повреждены нежилые помещения, 4 автомобиля, 2 частных дома.

По Зноб-Новгородской громаде враг ударил из РСЗО, 21 взрыв. Получил ранения 1 гражданский человек.

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Также 8 марта около 22 часов произошло падение вражеского БпЛА в жилом квартале города Сумы, в результате чего возник пожар.

Сумская областьвзрывобстрел
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