КНДР впервые показала атомную подводную лодку, которую строит

Северная Корея впервые обнародовала фото атомной подводной лодки, строительство которой проинспектировал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Источник: Associated Press, Yonhap со ссылкой на государственное информационное агентство КНДР KCNA

Детали: Издание АР отметило, что эта атомная подводная лодка, как система вооружений, может представлять серьезную угрозу безопасности Южной Кореи и США.

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В субботу агентство KCNA опубликовало фото с изображением того, что оно назвало "атомной подводной лодкой со стратегическими управляемыми ракетами", сообщая о визите Ким Чен Ына на главные верфи, где строятся военные корабли.

фото: KCNA

KCNA не предоставило подробностей о подводной лодке, но сообщило, что Ким был проинформирован о ее строительстве.

По словам южнокорейского эксперта по подводным лодкам Мун Кун Сика, который преподает в сеульском университете, подводная лодка весом 6000 или 7000 тонн может нести на борту около 10 ракет. Он сказал, что использование термина "стратегические управляемые ракеты" означает, что они будут нести ядерное оружие.

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Это первый случай, когда Северная Корея обнародовала строительство и внешний вид корабля.

фото: KCNA

Отмечается, что во время инспектирования Ким осмотрел "атомную стратегическую подводную лодку с управляемыми ракетами", которая строится в соответствии с решением обороны, обнародованного на съезде правящей партии КНДР в 2021 году.

Атомная подводная лодка является одной из сложных систем вооружений, которые Ким Чен Ын пообещал разработать во время съезда партии. Среди них спутники-разведчики и межконтинентальные баллистические ракеты на твердом топливе.

В сентябре 2023 года Северная Корея показала, как она утверждала, свою первую тактическую атомную подводную лодку, способную осуществить подводную ядерную атаку. Тогда Ким объявил о планах строить больше подводных лодок, в том числе атомных.

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