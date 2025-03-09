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В ряде российских аэропортов действовал план "Ковер"

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 9 марта 2025, 04:18
В ряде российских аэропортов действовал план Ковер
иллюстрация: SHOT

Временные ограничения на прием и вылет самолетов ввели сразу в трех аэропортах России, перед этим план "Ковер" ввели еще в двух аэропортах РФ.

Источник: российские паблики и СМИ со ссылкой на Росавиацию

Детали: План "Ковер" работает с 01:05 (по московскому времени – ред.) в Астрахани, с 02:00 в Казани и 02:59 в Нижнем Новгороде.

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По предварительным данным, отмечают российские паблики, якобы из-за украинских БПЛА в небе.

Ранее сообщалось, что ограничения также введены в аэропортах Владикавказа и Волгограда.

Справка: план "Ковер" означает требование немедленной посадки или вывода из района его объявления всех судов, находящихся в воздухе, кроме военных и спасательных.

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Обновлено: Около 6 утра по Киеву российские аэропорты возобновили работу.

авиаРосcия
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