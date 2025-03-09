В ряде российских аэропортов действовал план "Ковер"
Воскресенье, 9 марта 2025, 04:18
Временные ограничения на прием и вылет самолетов ввели сразу в трех аэропортах России, перед этим план "Ковер" ввели еще в двух аэропортах РФ.
Источник: российские паблики и СМИ со ссылкой на Росавиацию
Детали: План "Ковер" работает с 01:05 (по московскому времени – ред.) в Астрахани, с 02:00 в Казани и 02:59 в Нижнем Новгороде.
Реклама:
По предварительным данным, отмечают российские паблики, якобы из-за украинских БПЛА в небе.
Ранее сообщалось, что ограничения также введены в аэропортах Владикавказа и Волгограда.
Справка: план "Ковер" означает требование немедленной посадки или вывода из района его объявления всех судов, находящихся в воздухе, кроме военных и спасательных.
РЕКЛАМА:
Обновлено: Около 6 утра по Киеву российские аэропорты возобновили работу.