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"АТЕШ": Партизаны помешали оккупантам перебросить топливо из Крыма в Запорожскую область

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 9 марта 2025, 06:52
АТЕШ: Партизаны помешали оккупантам перебросить топливо из Крыма в Запорожскую область
фото: "АТЕШ"

Партизаны движения "АТЕШ" заявили, что помешали переброске топлива оккупантов из Крыма в Запорожскую область.

Источник: партизанское движение "АТЕШ" в соцсетях

Дословно "АТЕШ": "Наши агенты успешно провели операцию по срыву логистики оккупантов в Джанкойском районе.

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Мы выслеживали склад с топливом, который направлялся в Запорожскую область, и нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре, уничтожив релейный шкаф".

Детали: В партизанском движении отмечают, что в результате их действий переброска техники по железной дороге была задержана, а оккупанты столкнулись с проблемами в снабжении.

"АТЕШ" добавляет, что диверсия была совершена возле населенного пункта Столбовое Джанкойского района в оккупированном Россией Крыму.

КрымЗапорожская областьоккупацияроссийско-украинская война
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