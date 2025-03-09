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В войне против Украины РФ потеряла еще 1180 военных

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 9 марта 2025, 07:28
В войне против Украины РФ потеряла еще 1180 военных
иллюстративное фото с facebook-страницы Генштаба ВСУ

За минувшие сутки российская армия потеряла 1180 солдат, 6 танков и 58 артиллерийских систем.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 885130 (+1180) человек,
  • танков – 10274 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин – 21360 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 24206 (+58) ед,
  • РСЗО – 1310 (+3) ед,
  • средств ПВО – 1101 (+2) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 28362 (+190) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 39933 (+142) ед,
  • специальной техники – 3773 (+1) ед.

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