В войне против Украины РФ потеряла еще 1180 военных
Воскресенье, 9 марта 2025, 07:28
За минувшие сутки российская армия потеряла 1180 солдат, 6 танков и 58 артиллерийских систем.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 885130 (+1180) человек,
- танков – 10274 (+6) ед,
- боевых бронированных машин – 21360 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 24206 (+58) ед,
- РСЗО – 1310 (+3) ед,
- средств ПВО – 1101 (+2) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 28362 (+190) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 39933 (+142) ед,
- специальной техники – 3773 (+1) ед.