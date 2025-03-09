В России заявили об атаке почти 90 беспилотников на восемь областей РФ

Российское Минобороны заявило, что с вечера 8 марта и до утра 9 их ПВО якобы уничтожила 88 беспилотников, которые атаковали 8 областей РФ.

Источник: МО РФ

Детали: В российском ведомстве отметили, что беспилотники якобы были перехвачены и уничтожены с 20 часов вечера 8 марта до 7 утра 9 по московскому времени.

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В МО РФ уточняют, что 52 БпЛА якобы уничтожены над территорией Белгородской области.

13 БПЛА – над Липецкой областью, девять БПЛА – над территорией Ростовской области, восемь дронов – над территорией Воронежской области, три БПЛА – над территорией Астраханской области.

А также по одному БПЛА – над территориями Краснодарского края, Рязанской и Курской областей.