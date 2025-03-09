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Десантники показали уничтожение российских вояков, которые прошли по газопроводу на Курщине

Роман ПетренкоВоскресенье, 9 марта 2025, 08:27
Десантники показали уничтожение российских вояков, которые прошли по газопроводу на Курщине
скриншот: ДШВ

Подразделения Десантно-штурмовых войск обнародовали видео, как уничтожают российских спецназовцев, которые перемещались по ветке газопровода в направлении Суджи Курской области.

Источник: ДШВ

Дословно: "Так, на Курщине сводные диверсионно-штурмовые группы противника переместились по ветке газопровода с целью закрепиться в окрестностях города Суджа.

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Силы противника были своевременно обнаружены подразделениями аэроразведки Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. По живой силе противника были нанесены ракетные и артиллерийские удары, применяются беспилотные системы различных типов".

Детали: Военные заверили, что сейчас силы российских спецназовцев выявляются, блокируются и уничтожаются.

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Потери противника в районе Суджи "очень большие", добавляют в сообщении.

Что предшествовало: 7 марта стало известно, что российская армия прорвалась через украинский рубеж обороны южнее Суджи в Курской области. Силы обороны пытаются стабилизировать ситуацию.

Утром 8 марта около сотни военнослужащих российской армии прошли по газопроводу к позициям Сил обороны в районе Суджи.

Курская область Вооруженные силыпотери в войне
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