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ОВА: Два "Шахеда" попали в дома в Балаклее

Роман ПетренкоВоскресенье, 9 марта 2025, 10:32
ОВА: Два Шахеда попали в дома в Балаклее
фото: ОВА

В Балаклее на Харьковщине два российских "Шахеда" попали в здания, есть разрушения, начался пожар.

Источник: Харьковская ОВА

Детали: Отмечается, что первое попадание зафиксировали в 23:57 в ночь на 9 марта - в кровлю двухэтажного здания лицея, возник пожар.

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Второе попадание - в другую часть лицея, в результате чего повреждены остекление окон, кровля, перекрытие между кровлей и третьим этажом лицея.

По данным властей, в результате обстрела повреждено остекление окон в 6 многоквартирных жилых домах, Балаклейский районный центр ПМСП, повреждено остекление окон в здании Центра занятости, Центра детского и юношеского творчества, в двух кафе и повреждены два легковых автомобиля.

Всего в области за субботу один человек погиб, еще двое пострадали.

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Харьковская область
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