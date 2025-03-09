Правительство разрешило передавать военные технологии другим производителям

Правительство поддержало постановление, которое нормирует правила передачи конструкторской документации на украинское оружие различным субъектам хозяйствования для масштабирования его производства.

Источник: министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин

Прямая речь Сметанина: "Если госзаказчик в сфере оборонных закупок планирует закупить оружие в количестве, превышающем способности государственных предприятий его произвести, то по инициативе МО конструкторская документация на его производство должна быть передана другому производителю, который имеет возможности освоить его производство, в том числе частным производителям.

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Конечно, постановлением унормированы вопросы сохранения государственной тайны и защиты прав интеллектуальной собственности".

Детали: По словам Сметанина, это поможет в большей степени закрывать потребность Сил обороны в вооружении и военной технике силами отечественных оборонных предприятий и масштабировать производство украинского ВВТ.

В результате, добавляет он, производители смогут получить больше контрактов и изготовить больше товаров оборонного назначения.