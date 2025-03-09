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Трамп назвал «прекрасными» отношения Маска и Рубио после информации об их ссоре

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоВоскресенье, 9 марта 2025, 11:37
Трамп назвал «прекрасными» отношения Маска и Рубио после информации об их ссоре
фото: getty images

Президент США Дональд Трамп назвал "фейком" информацию, появившуюся в СМИ, о ссоре между госсекретарем Марко Рубио и миллиардером Илоном Маском.

Источник: Трамп в соцсети Truth Social, "Европейская правда"

Детали: Американский президент заверил, что у Рубио с Маском "прекрасные" отношения.

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"У Илона и Марко замечательные отношения. Любое заявление, кроме этого, является фейковой новостью", – отметил Трамп.

Как ранее сообщило NYT, в Белом доме прошла горячая встреча правительства Дональда Трампа, на которой министры, в частности, госсекретарь Марко Рубио, вступили в перепалку с миллиардером Илоном Маском из-за его подхода к сокращению госслужащих.

Рубио как утверждается, был зол на Маска уже несколько недель, с тех пор как его команда фактически закрыла целое ведомство – Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID).

ТрампМаскСША
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