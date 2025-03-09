Европейцы заверили Сырского в дальнейшей поддержке ВСУ

На фоне приостановления военной помощи от США, европейские партнеры заверили главнокомандующего Александра Сырского, что в дальнейшем будут помогать украинской армии ПВО, артиллерией и обучением.

Источник: Сырский в Facebook

Детали: Он пообщался по видео с коллегами из Великобритании, Франции и Германии, рассказал об изменениях обстановки в районах ведения боевых действий.

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Прямая речь Сырского: "Обсудил текущие потребности Вооруженных Сил Украины в вооружении, военной технике, боеприпасах и тому подобное.

Получил ... подтверждение о продолжении практической поддержки Украины, которая устойчиво обороняет восточные рубежи Европы.

Противовоздушная оборона, артиллерийские снаряды, бронетехника, а также общевойсковая и профессиональная подготовка войск - по этим и другим запросам Европа и в дальнейшем с нами".

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Напомним: