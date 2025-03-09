Европейцы заверили Сырского в дальнейшей поддержке ВСУ
На фоне приостановления военной помощи от США, европейские партнеры заверили главнокомандующего Александра Сырского, что в дальнейшем будут помогать украинской армии ПВО, артиллерией и обучением.
Источник: Сырский в Facebook
Детали: Он пообщался по видео с коллегами из Великобритании, Франции и Германии, рассказал об изменениях обстановки в районах ведения боевых действий.
Прямая речь Сырского: "Обсудил текущие потребности Вооруженных Сил Украины в вооружении, военной технике, боеприпасах и тому подобное.
Получил ... подтверждение о продолжении практической поддержки Украины, которая устойчиво обороняет восточные рубежи Европы.
Противовоздушная оборона, артиллерийские снаряды, бронетехника, а также общевойсковая и профессиональная подготовка войск - по этим и другим запросам Европа и в дальнейшем с нами".
Напомним:
- 4 марта стало известно, что Трамп принял решение приостановить всю военную помощь Украине, включая ту, что уже была в пути.
- 5 марта стало известно, что остановился также обмен разведданными, включая те, что касаются пусков российских ракет.
- Комментируя прекращение поставок помощи Украине, Трамп заявил, что "хочет остановить смерти".
- 7 марта СМИ уверяли, что Соединенные Штаты продолжают делиться с Украиной разведывательными данными, которые могут помочь ее войскам защитить себя, а не атаковать российских оккупантов.
- 8 марта стало известно, что решение США приостановить на этой неделе передачу военной разведывательной информации Украине помогло продвижению России вдоль критической части фронта, приведя к гибели многих украинских солдат за последние дни, пишут СМИ.