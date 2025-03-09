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Европейцы заверили Сырского в дальнейшей поддержке ВСУ

Роман ПетренкоВоскресенье, 9 марта 2025, 12:01
Европейцы заверили Сырского в дальнейшей поддержке ВСУ
фото сырского с фб

На фоне приостановления военной помощи от США, европейские партнеры заверили главнокомандующего Александра Сырского, что в дальнейшем будут помогать украинской армии ПВО, артиллерией и обучением.

Источник: Сырский в Facebook

Детали: Он пообщался по видео с коллегами из Великобритании, Франции и Германии, рассказал об изменениях обстановки в районах ведения боевых действий.

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Прямая речь Сырского: "Обсудил текущие потребности Вооруженных Сил Украины в вооружении, военной технике, боеприпасах и тому подобное.

Получил ... подтверждение о продолжении практической поддержки Украины, которая устойчиво обороняет восточные рубежи Европы.

Противовоздушная оборона, артиллерийские снаряды, бронетехника, а также общевойсковая и профессиональная подготовка войск - по этим и другим запросам Европа и в дальнейшем с нами".

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Напомним:

  • 4 марта стало известно, что Трамп принял решение приостановить всю военную помощь Украине, включая ту, что уже была в пути.
  • 5 марта стало известно, что остановился также обмен разведданными, включая те, что касаются пусков российских ракет.
  • Комментируя прекращение поставок помощи Украине, Трамп заявил, что "хочет остановить смерти".
  • 7 марта СМИ уверяли, что Соединенные Штаты продолжают делиться с Украиной разведывательными данными, которые могут помочь ее войскам защитить себя, а не атаковать российских оккупантов.
  • 8 марта стало известно, что решение США приостановить на этой неделе передачу военной разведывательной информации Украине помогло продвижению России вдоль критической части фронта, приведя к гибели многих украинских солдат за последние дни, пишут СМИ.

СырскийФранцияГерманияВеликобритания
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