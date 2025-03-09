Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank

Умеров рассказал о планах поддержки Украины, которые готовят Нордично-Балтийские страны

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоВоскресенье, 9 марта 2025, 13:03
Умеров рассказал о планах поддержки Украины, которые готовят Нордично-Балтийские страны
Рустем Умеров. Фото: Минобороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе визита в Данию принял участие в заседании руководителей оборонных ведомств балтийских и скандинавских государств в формате Nordic Baltic 8.

Источник: Умеров в Telegram, "Европейская правда"

Детали: Как отметил Умеров, во время заседания каждая страна представила свой план поддержки Украины.

Реклама:

В частности, Швеция готовит новый большой пакет военной помощи, включая усиление нашей ПВО. Его поставка планируется в этом году.

Норвегия выделяет 7,8 млрд евро в 2025 году. Средства могут быть направлены на усиление возможностей на море и ПВО, добавил Умеров.

Также Норвегия поддерживает подготовку военных в рамках "Нордично-Балтийской бригады" и инвестирует в украинский ОПК.

РЕКЛАМА:

Литва работает над укреплением украинской ПВО, инвестициями в ОПК и вкладами в "чешскую инициативу", а Латвия сосредоточена на оснащении подразделений ВСУ, поставке снарядов и сотрудничестве в сфере ОПК.

Исландия участвует в инвестициях в украинский ОПК в рамках "датской модели" и помогает готовить "Нордично-Балтийскую бригаду".

Финляндия работает над поставками артиллерийских снарядов и готовит новый пакет помощи.

Эстония готовит новые поставки снарядов и готова присоединиться к подготовке "Нордично-Балтийской бригады", а Дания рассматривает дополнительные инвестиции в украинский ОПК.

Ранее премьер Британии Кир Стармер подтвердил планы "коалиции желающих" для обеспечения выполнения любого мирного соглашения по Украине и Лондон будет играть в ней ключевую роль.

Умеров Рустемпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ЕС готовится к блокировке Венгрией антироссийских санкций
фото, видео Оккупанты атаковали Одессу ударными БПЛА: бушевали масштабные пожары
ПВО сбила Искандер-М и 79 БПЛА – Воздушные силы
Экс-президент Филиппин арестован за преступления против человечности – AP
ЕС предоставил временную защиту 4,3 млн украинцам: большинство находится в Германии и Польше
Маск "не уверен", но подозревает, что кибератака на соцсеть Х происходила с украинских IP-адресов
Все новости...
Умеров Рустем
Умеров рассказал детали о 5000 ракет ПВО, на которые выделяет деньги Британия
Рада обязала Умерова явиться на комитет и обсудить вопрос вооружения для ВСУ
Умеров назначил экс-командующего Объединенных сил замначальника Генштаба
Последние новости
11:23
Песков намекнул, что не стоит "надевать розовые очки" относительно поддержки США Украины
11:18
видеоВ Саудовской Аравии начинаются переговоры Украины и США
11:17
ЕС готовится к блокировке Венгрией антироссийских санкций
11:16
инфографика87% украинцев считают, что Россия не остановится на уже оккупированных территориях – КМИС
11:14
Фон дер Ляйен: Путину нельзя доверять, его можно только сдерживать
10:52
Исландия выделила дополнительные более 2 млн евро на поддержку энергетики Украины
10:51
Фондовый рынок США потерял $4 триллиона из-за торговой политики Трампа
10:42
Когда в Украине переводят часы на летнее время: дата и объяснение
10:32
В Николаеве задержали "смертницу", которая готовила теракт возле здания полиции
10:30
В феврале украинцы импортировали из США более трех тысяч подержанных авто: популярные модели
Все новости...
Реклама:
Реклама: