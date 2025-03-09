Умеров рассказал о планах поддержки Украины, которые готовят Нордично-Балтийские страны

Министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе визита в Данию принял участие в заседании руководителей оборонных ведомств балтийских и скандинавских государств в формате Nordic Baltic 8.

Источник: Умеров в Telegram, "Европейская правда"

Детали: Как отметил Умеров, во время заседания каждая страна представила свой план поддержки Украины.

Реклама:

В частности, Швеция готовит новый большой пакет военной помощи, включая усиление нашей ПВО. Его поставка планируется в этом году.

Норвегия выделяет 7,8 млрд евро в 2025 году. Средства могут быть направлены на усиление возможностей на море и ПВО, добавил Умеров.

Также Норвегия поддерживает подготовку военных в рамках "Нордично-Балтийской бригады" и инвестирует в украинский ОПК.

РЕКЛАМА:

Литва работает над укреплением украинской ПВО, инвестициями в ОПК и вкладами в "чешскую инициативу", а Латвия сосредоточена на оснащении подразделений ВСУ, поставке снарядов и сотрудничестве в сфере ОПК.

Исландия участвует в инвестициях в украинский ОПК в рамках "датской модели" и помогает готовить "Нордично-Балтийскую бригаду".

Финляндия работает над поставками артиллерийских снарядов и готовит новый пакет помощи.

Эстония готовит новые поставки снарядов и готова присоединиться к подготовке "Нордично-Балтийской бригады", а Дания рассматривает дополнительные инвестиции в украинский ОПК.

Ранее премьер Британии Кир Стармер подтвердил планы "коалиции желающих" для обеспечения выполнения любого мирного соглашения по Украине и Лондон будет играть в ней ключевую роль.