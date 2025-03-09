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Россия продолжает атаковать беспилотниками жителей Херсона - в воскресенье шестеро раненых

Роман ПетренкоВоскресенье, 9 марта 2025, 15:55
Россия продолжает атаковать беспилотниками жителей Херсона - в воскресенье шестеро раненых
Фото - Getty Images

Российская армия 9 марта атаковала с беспилотника мирных жителей Херсона, шесть человек ранены.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: По данным ОВА, 19-летний мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.

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У 50-летней женщины - ранение грудной клетки и руки.

Обновлено: Позже власти сообщили, что в 12:30 оккупанты атаковали Днепровский район Херсона. В результате взрыва пострадали женщины, обеим 55 лет. У одной минно-взрывная травма и осколочные ранения предплечья, у другой - минно-взрывная травма и травматическая ампутация ног.

Через два часа еще две херсонки 53 и 55 лет стали "мишенью" для вражеского удара.

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Их госпитализировали с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.

Напомним: В субботу в результате сбрасывания россиянами взрывчатки с дронов погибли двое жителей Херсонщины.

Херсонбеспилотники
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