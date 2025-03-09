Россия продолжает атаковать беспилотниками жителей Херсона - в воскресенье шестеро раненых
Российская армия 9 марта атаковала с беспилотника мирных жителей Херсона, шесть человек ранены.
Источник: Херсонская ОВА
Детали: По данным ОВА, 19-летний мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.
У 50-летней женщины - ранение грудной клетки и руки.
Обновлено: Позже власти сообщили, что в 12:30 оккупанты атаковали Днепровский район Херсона. В результате взрыва пострадали женщины, обеим 55 лет. У одной минно-взрывная травма и осколочные ранения предплечья, у другой - минно-взрывная травма и травматическая ампутация ног.
Через два часа еще две херсонки 53 и 55 лет стали "мишенью" для вражеского удара.
Их госпитализировали с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.
Напомним: В субботу в результате сбрасывания россиянами взрывчатки с дронов погибли двое жителей Херсонщины.