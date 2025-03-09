СМИ: Соглашение об ископаемых не убедит Трампа возобновить помощь Украине
Поскольку американские и украинские официальные лица готовятся к встрече в Саудовской Аравии на этой неделе, президент Дональд Трамп сообщил помощникам, что подписанное соглашение о минералах между Вашингтоном и Киевом не будет достаточным для возобновления помощи и обмена разведданными с Украиной.
Источник: NBC News со ссылкой на слова чиновника администрации Трампа и другого американского чиновника
Детали: Трамп хочет, чтобы соглашение было подписано, но он также хочет видеть изменение отношения президента Владимира Зеленского к мирным переговорам, включая готовность идти на уступки, такие как отказ от территории в пользу России, говорят чиновники.
Трамп также хочет, чтобы Зеленский сделал шаги к выборам в Украине и, возможно, к отставке с должности лидера страны.
США не имеют данных, что пауза в обмене разведданными непосредственно повлияла на российские атаки, по словам американского чиновника и чиновника администрации.
Два чиновника выразили оптимизм, что поставки оружия, оборудования и обмен разведданными могут возобновиться уже на следующей неделе, особенно после того, как Зеленский заявил, что Украина "готова сесть за стол переговоров как можно скорее".
Чиновники отметили, что США все еще предоставляют Украине оборонительную разведку - то есть информацию, которая помогает Украине защищаться от атак, но не предоставляют координаты для ударов по российским целям.
Предыстория:
- Как известно, еще 28 февраля во время визита Зеленского в Вашингтон было запланировано подписание рамочного соглашения о недрах.
- Украинский президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
- Зеленский в комментарии журналистам заявил, что Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых с Соединенными Штатами.
- Он планирует спросить Трампа, среди прочего, о том, прекратится ли поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов и на что может рассчитывать Украина, а также спросит о переговорах Вашингтона и Москвы относительно Украины.
- Зеленский отметил, что вопрос гарантий безопасности в контексте "соглашения о недрах" с США является для него принципиальным, и от предстоящего разговора с Трампом будет зависеть, будет ли он иметь успех.
Читайте полный текст "соглашения об ископаемых" между Украиной и США.
Также читайте разбор, что именно означает это соглашение для Киева и Вашингтона.