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СМИ: Соглашение об ископаемых не убедит Трампа возобновить помощь Украине

Роман ПетренкоВоскресенье, 9 марта 2025, 15:20
СМИ: Соглашение об ископаемых не убедит Трампа возобновить помощь Украине
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Поскольку американские и украинские официальные лица готовятся к встрече в Саудовской Аравии на этой неделе, президент Дональд Трамп сообщил помощникам, что подписанное соглашение о минералах между Вашингтоном и Киевом не будет достаточным для возобновления помощи и обмена разведданными с Украиной.

Источник: NBC News со ссылкой на слова чиновника администрации Трампа и другого американского чиновника

Детали: Трамп хочет, чтобы соглашение было подписано, но он также хочет видеть изменение отношения президента Владимира Зеленского к мирным переговорам, включая готовность идти на уступки, такие как отказ от территории в пользу России, говорят чиновники.

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Трамп также хочет, чтобы Зеленский сделал шаги к выборам в Украине и, возможно, к отставке с должности лидера страны.

США не имеют данных, что пауза в обмене разведданными непосредственно повлияла на российские атаки, по словам американского чиновника и чиновника администрации.

Два чиновника выразили оптимизм, что поставки оружия, оборудования и обмен разведданными могут возобновиться уже на следующей неделе, особенно после того, как Зеленский заявил, что Украина "готова сесть за стол переговоров как можно скорее".

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Чиновники отметили, что США все еще предоставляют Украине оборонительную разведку - то есть информацию, которая помогает Украине защищаться от атак, но не предоставляют координаты для ударов по российским целям.

Предыстория: 

  • Как известно, еще 28 февраля во время визита Зеленского в Вашингтон было запланировано подписание рамочного соглашения о недрах.
  • Украинский президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
  • Зеленский в комментарии журналистам заявил, что Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых с Соединенными Штатами.
  • Он планирует спросить Трампа, среди прочего, о том, прекратится ли поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов и на что может рассчитывать Украина, а также спросит о переговорах Вашингтона и Москвы относительно Украины.
  • Зеленский отметил, что вопрос гарантий безопасности в контексте "соглашения о недрах" с США является для него принципиальным, и от предстоящего разговора с Трампом будет зависеть, будет ли он иметь успех.

Читайте полный текст "соглашения об ископаемых" между Украиной и США.

Также читайте разбор, что именно означает это соглашение для Киева и Вашингтона.

ЗеленскийТрамппомощь Украине
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