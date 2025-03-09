Россияне атаковали дроном Харьковскую область: двое погибших, один тяжело раненый
Воскресенье, 9 марта 2025, 16:17
В селе Ивашки на Харьковщине в воскресенье в результате удара вражеского беспилотника погибли два человека, еще один получил тяжелое ранение.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь: "Враг ударил дроном по с. Ивашки Золочевской громады.
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Двое погибших гражданских – женщина и мужчина.
Еще один человек получил тяжелое ранение, продолжается госпитализация".