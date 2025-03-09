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Россияне ударили дроном по дому в Запорожской области: ранен подросток

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 марта 2025, 16:37
Россияне ударили дроном по дому в Запорожской области: ранен подросток
поврежденный дом в Беленьком, фото ОВА

16-летний парень получил ранения в результате атаки вражеского беспилотника по дому в с. Беленькое Запорожской области.

Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "16-летний подросток получил ранения в результате вражеской атаки на Запорожский район.

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Россияне ударили дроном по дому в с. Беленькое. В результате удара взрывной волной и обломками поврежден дом.

Ранения получил 16-летний парень. Ему оказана вся необходимая помощь".

Запорожская областьвойна
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