Россияне ударили дроном по дому в Запорожской области: ранен подросток
Воскресенье, 9 марта 2025, 16:37
16-летний парень получил ранения в результате атаки вражеского беспилотника по дому в с. Беленькое Запорожской области.
Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram
Прямая речь: "16-летний подросток получил ранения в результате вражеской атаки на Запорожский район.
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Россияне ударили дроном по дому в с. Беленькое. В результате удара взрывной волной и обломками поврежден дом.
Ранения получил 16-летний парень. Ему оказана вся необходимая помощь".