Трамп ищет замену Зеленскому? Ядерный зонтик Макрона и перевооружение ЕС. Новый выпуск УП неделя
Воскресенье, 9 марта 2025, 17:22
Смотрите в новом выпуске:
- Какой резонанс ссора Зеленского с Трампом в Овальном кабинет создала во внутренней политике Украины – об этом говорим с политическим обозревателем Украинской правды Романом Кравцом.
- Ударить осла по носу: зачем США остановили поставки оружия и разведданных Украине.
- Зеленский нарастил доверие, Залужный раскритиковал США, Тимошенко и Порошенко выступили против выборов – как американское обострение резонирует в украинской политике.
- Ядерный зонтик Макрона, 800 миллиардов на оружие и увеличение европейской помощи Украине. Кто заменит США на континенте?
- Прорыв россиян в Курской области, буксировка на Покровске – что меняется на фронте.