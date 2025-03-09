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Трамп ищет замену Зеленскому? Ядерный зонтик Макрона и перевооружение ЕС. Новый выпуск УП неделя

Украинская правдаВоскресенье, 9 марта 2025, 17:22
Трамп ищет замену Зеленскому? Ядерный зонтик Макрона и перевооружение ЕС. Новый выпуск УП неделя
коллаж: Украинская правда

Смотрите в новом выпуске:

  • Какой резонанс ссора Зеленского с Трампом в Овальном кабинет создала во внутренней политике Украины – об этом говорим с политическим обозревателем Украинской правды Романом Кравцом.
  • Ударить осла по носу: зачем США остановили поставки оружия и разведданных Украине.
  • Зеленский нарастил доверие, Залужный раскритиковал США, Тимошенко и Порошенко выступили против выборов – как американское обострение резонирует в украинской политике.
  • Ядерный зонтик Макрона, 800 миллиардов на оружие и увеличение европейской помощи Украине. Кто заменит США на континенте?
  • Прорыв россиян в Курской области, буксировка на Покровске – что меняется на фронте.

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