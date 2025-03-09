В Киеве закрыли на вход три станции метро: пассажир попал под поезд

В Киеве станции метро "Вырлица", "Бориспольская" и "Красный хутор" закрыты на вход из-за попадания человека под поезд.

Источник: КП "Киевский метрополитен", ГСЧС Киева

Дословно: "Станции метро "Вырлица", "Бориспольская" и "Красный хутор" закрыты на вход для пассажиров.

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Движение поездов "зеленой линии" организовано между станциями "Сырец" и "Харьковская".

На станции "Вырлица" пассажир попал под поезд".

Детали: Отмечается, что на место направляются все необходимые службы, а о возобновлении работы будет сообщено дополнительно.

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Обновлено: Позже в ГСЧС Киева сообщили, что тело погибшего мужчины деблокировали и подняли на платформу.

Дословно ГСЧС: "9 марта в 21:27 от работников киевского метрополитена поступило сообщение о том, что на станции метро "Вырлица" на рельсы под поезд упал человек.

Спасатели установили, что на первом пути под третьим вагоном, на расстоянии примерно 70 метров от платформы, находится тело мужчины. Погибшего деблокировали и подняли на платформу.

Обстоятельства трагического случая будут устанавливать правоохранители".