Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank

В Киеве закрыли на вход три станции метро: пассажир попал под поезд

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 марта 2025, 23:48
В Киеве закрыли на вход три станции метро: пассажир попал под поезд
фото ГСЧС

В Киеве станции метро "Вырлица", "Бориспольская" и "Красный хутор" закрыты на вход из-за попадания человека под поезд.

Источник: КП "Киевский метрополитен", ГСЧС Киева

Дословно: "Станции метро "Вырлица", "Бориспольская" и "Красный хутор" закрыты на вход для пассажиров.

Реклама:

Движение поездов "зеленой линии" организовано между станциями "Сырец" и "Харьковская".

На станции "Вырлица" пассажир попал под поезд".

Детали: Отмечается, что на место направляются все необходимые службы, а о возобновлении работы будет сообщено дополнительно.

РЕКЛАМА:

Обновлено: Позже в ГСЧС Киева сообщили, что тело погибшего мужчины деблокировали и подняли на платформу.

Дословно ГСЧС: "9 марта в 21:27 от работников киевского метрополитена поступило сообщение о том, что на станции метро "Вырлица" на рельсы под поезд упал человек.

Спасатели установили, что на первом пути под третьим вагоном, на расстоянии примерно 70 метров от платформы, находится тело мужчины. Погибшего деблокировали и подняли на платформу.

Обстоятельства трагического случая будут устанавливать правоохранители".

метро
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Экс-президент Филиппин арестован за преступления против человечности – AP
США считают территориальные уступки Украины неизбежными – Рубио
ЕС предоставил временную защиту 4,3 млн украинцам: большинство находится в Германии и Польше
Маск "не уверен", но подозревает, что кибератака на соцсеть Х происходила с украинских IP-адресов
Сенатор США ответил Маску, который назвал его "предателем" за поддержку Украины
Все новости...
метро
На нескольких станциях киевского метро не работает оплата проезда банковской карточкой
В Киеве заработают вторые выходы на станциях метро "Осокорки" и "Золотые ворота"
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу после утреннего обстрела
Последние новости
07:41
Минобороны РФ заявило, что Россию атаковали 337 дронов
07:28
В Херсоне россияне дроном атаковали велосипедиста: ранен мужчина
07:24
фото В России заявили о массированной атаке дронов на Москву: якобы сбили уже 69 БПЛА
07:04
За сутки Силы обороны Украины обезвредили 1300 оккупантов – Генштаб
06:46
Экс-президент Филиппин арестован за преступления против человечности – AP
06:06
NAVI победили G2 на пути к плей-офф ESL Pro League Season 21
05:33
Российские войска готовятся к наступлению на Суджу в ближайшие дни – ISW
05:05
Президент Чехии: надо готовиться к сценарию, когда мы останемся наедине
04:37
Посланник Трампа на этой неделе планирует поездку в Москву для встречи с Путиным – СМИ
04:01
Женский Киев-Баскет выиграл финал Кубка Украины по баскетболу
Все новости...
Реклама:
Реклама: