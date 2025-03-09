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На Никопольщине от вражеских обстрелов пострадали две женщины

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 марта 2025, 22:07
На Никопольщине от вражеских обстрелов пострадали две женщины
последствия обстрелов Никопольщины, фото: Сергей Лысак в Telegram

Вследствие вражеских обстрелов Никопольщины в воскресенье пострадали два человека.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "От вражеских ударов в течение дня страдала Никопольщина. Агрессор бил по райцентру, Покровской, Марганецкой и Мировской громадах. Применял артиллерию и дроны-камикадзе.

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Пострадали два человека. 56-летнюю женщину госпитализировали. Она в состоянии средней тяжести. Девушке 18 лет оказали помощь на месте, оправляться будет дома.

Повреждены инфраструктура, предприятия, 3 частных дома, гараж и линия электропередач. Загорелась легковушка, спасатели огонь укротили".

Днепропетровская областьвойна
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