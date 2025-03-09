На фронте за день 140 боев, больше всего на Покровском, Курском и Северском направлениях

На фронте с начала суток зафиксировано 140 боестолкновений, на Покровском направлении россияне совершили 31 штурм, на Курском отражено 27 вражеских атак, на Северском – 20.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Противник нанес 55 авиационных ударов, сбросив 68 УАБ, совершил 1239 ударов дронами-камикадзе и 4835 обстрелов позиций украинских войск.

Реклама:

На Харьковском направлении украинские войска отбили пять атак врага в районе Волчанска. Агрессор нанес авиационные удары по населенным пунктам Прудянка, Волчанские Хутора и Слатино.

Противник совершил четыре атаки на украинские укрепления на Купянском направлении, вблизи Лозовой, Петропавловки и Загрызово. Защитники успешно отбили их все.

На Лиманском направлении за день российские войска 11 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Балка Журавка, Новолюбовка, Мирное, Ивановка и Ямполовка, в настоящее время идет бой.

РЕКЛАМА:

На Северском направлении украинские воины в воскресенье отражали 20 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытаются идти вперед в районах Белогоровки, Верхнекаменского и в направлении Серебрянки, бои продолжаются.

На Краматорском направлении Силы обороны сдержали четыре вражеские атаки вблизи Часового Яра, Григорьевки и в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты 17 раз штурмовали позиции защитников в районах населенных пунктов Торецк, Дружба и Дачное. В четырех локациях боевые столкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 31 штурм позиций защитников. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Елизаветовка, Проминь, Даченское, Котлино, Надиевка, Преображенка, Андреевка и Улаклы. Враг нанес авиаудары по населенным пунктам Заря, Попов Яр и Удачное.

По предварительным подсчетам, в воскресенье на данном направлении украинские воины ликвидировали 104 и ранили 82 оккупанта; уничтожили три танка, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, два БпЛА, четыре антенны управления БпЛА, кроме того, существенно повредили танк, две пушки, две боевые бронированные машины и автомобиль захватчиков.

На Новопавловском направлении враг пять раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Скудное, Бурлацкое и Константинополь.

На Гуляйпольском направлении, в районах Новополя и Привольного, в настоящее время завершилось два боестолкновения, еще семь атак захватчиков продолжаются.

На Ореховском направлении оккупанты четыре раза шли вперед вблизи Степного, Нестерянки и Щербаков, один бой до сих пор продолжается. Ударам НАРами подверглись районы Степного и Каменского.

На Курском направлении украинские защитники отбили 27 атак захватчиков. Кроме того, враг нанес 20 авиаударов, применив 23 УАБ и совершил 365 артиллерийских обстрелов.