Трамп выразил недовольство по поводу заявлений РФ и Украины о войне – Белый дом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил недовольство относительно заявлений обеих сторон российско-украинской войны о ее прекращении.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, цитирует "Суспільне"

Прямая речь Ливитт: "Президент невероятно упорно работает над тем, чтобы достичь соглашения о мире между Россией и Украиной.

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И он выразил свое недовольство высказываниями со стороны руководителей по обе стороны этого конфликта".

Детали: По словам Ливитт, Трамп говорит о том, "чтобы конфликт завершился". Она добавила, что "команды продолжают взаимодействие".

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что Трамп верит, что глава РФ Владимир Путин хочет заключить соглашение о прекращении огня в Украине, но добавил, что он установил для РФ "психологический дедлайн" того, когда она должна дать согласие на это.

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