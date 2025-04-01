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Трамп выразил недовольство по поводу заявлений РФ и Украины о войне – Белый дом

Ольга ГлущенкоВторник, 1 апреля 2025, 00:24
Трамп выразил недовольство по поводу заявлений РФ и Украины о войне – Белый дом
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил недовольство относительно заявлений обеих сторон российско-украинской войны о ее прекращении.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, цитирует "Суспільне"

Прямая речь Ливитт: "Президент невероятно упорно работает над тем, чтобы достичь соглашения о мире между Россией и Украиной.

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И он выразил свое недовольство высказываниями со стороны руководителей по обе стороны этого конфликта".

Детали: По словам Ливитт, Трамп говорит о том, "чтобы конфликт завершился". Она добавила, что "команды продолжают взаимодействие".

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что Трамп верит, что глава РФ Владимир Путин хочет заключить соглашение о прекращении огня в Украине, но добавил, что он установил для РФ "психологический дедлайн" того, когда она должна дать согласие на это.

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Предыстория:

  • В воскресенье Трамп сказал NBC News, что он "очень зол, разъярен" на Путина за то, что тот заговорил о временном руководстве в Украине. Он также пригрозил наложить дополнительные санкции на российскую нефть, если Москва не сядет за стол переговоров и не прекратит боевые действия в Украине.
  • Трамп анонсировал новый разговор с Путиным на этой неделе, в котором они обсудят Украину.
  • Накануне президент Финляндии Александр Стубб, после встречи с Трампом во Флориде в субботу, предложил установить 20 апреля крайним сроком, чтобы Россия согласилась на прекращение боевых действий, прежде чем вводить новые меры давления на нее.
  • Также Трамп во время общения с журналистами заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет выйти из соглашения по добыче редкоземельных полезных ископаемых, и предупредил его о "больших проблемах", если он это сделает.

Трампроссийско-украинская война
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