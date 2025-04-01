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Россияне усилили сбросы с отравляющими веществами на Купянском направлении – ЦПД

Ольга ГлущенкоВторник, 1 апреля 2025, 01:54
Россияне усилили сбросы с отравляющими веществами на Купянском направлении – ЦПД
Граната РГ-ВО. фото с сайта «Армія Inform»

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что россияне активизировали сбросы с ядовитыми веществами, в частности на Купянском направлении.

Источник: Коваленко в соцсетях

Детали: По словам Коваленко, россияне начали активно применять сбросы с ядовитыми веществами.

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Он добавил, что известно о нескольких случаях за последнее время на Купянском направлении.

Прямая речь Коваленко: "Фактически Россия использует запрещенные химические вещества, нарушая все возможные правила ведения войны".

Напомним: За период широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины противник наряду с обычными средствами огневого поражения применяет специальные боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами, которые, однако, некорректно называть химическим оружием.

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