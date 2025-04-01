Россияне усилили сбросы с отравляющими веществами на Купянском направлении – ЦПД
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что россияне активизировали сбросы с ядовитыми веществами, в частности на Купянском направлении.
Источник: Коваленко в соцсетях
Детали: По словам Коваленко, россияне начали активно применять сбросы с ядовитыми веществами.
Он добавил, что известно о нескольких случаях за последнее время на Купянском направлении.
Прямая речь Коваленко: "Фактически Россия использует запрещенные химические вещества, нарушая все возможные правила ведения войны".
Напомним: За период широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины противник наряду с обычными средствами огневого поражения применяет специальные боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами, которые, однако, некорректно называть химическим оружием.