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Трамп заявил об "очень хороших отношениях" и намерении пообщаться с лидером КНДР

Ольга ГлущенкоВторник, 1 апреля 2025, 04:24
Трамп заявил об очень хороших отношениях и намерении пообщаться с лидером КНДР
Трамп і Кім Чен Ин. 2019 рік. Ілюстративне фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "очень умным", сказал об "очень хороших отношениях" и намерении провести с ним разговор.

Источник: Трамп во время общения с журналистами, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Трампа ответ на вопрос, планирует ли он связаться с лидером КНДР: "Да, я сделаю это".

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"Я имею очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Вам неприятно это слышать, но это очень важно, я с ним прекрасно поладил".

Детали: Трамп вспомнил, что все началось "очень грубо", когда он назвал Кима маленьким "рокетменом". Но потом, по его словам, дела улучшились.

Прямая речь Трампа "Однажды нам позвонили и сказали, что хотят встретиться. Мы встретились, у нас были прекрасные отношения. И да, есть общение. Поэтому я думаю, что это очень важно".

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Детали: Президент США назвал Северную Корею "великой ядерной нацией", а Ким Чен Ына – "очень умным".

"Поэтому да, я, возможно, что-то сделаю в определенный момент", – добавил Трамп, комментируя возможность возобновить контакт с Кимом.

Что предшествовало: В начале этого года Трамп уже заявлял, что планирует возобновить контакт с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, отметив, что их сотрудничество в прошлом было продуктивным.

Предыстория:

  • Во время первого президентского срока Дональд Трамп провел три встречи с Ким Чен Ыном: в Сингапуре, Ханое и на корейской границе – тогда впервые действующий президент США ступил на территорию КНДР.
  • Их дипломатия не дала конкретных результатов, хотя Трамп одобрительно отзывался о переговорах и говорил, что ядерной угрозы со стороны КНДР "больше не существует".
  • Сейчас Пхеньян, как известно, активно поставляет России оружие и предоставляет военных для участия в боевых действиях против Украины.
  • После ноябрьских выборов в 2024 году СМИ писали, что окружение Трампа обсуждает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном, что, как считается, может снизить уровень риска вооруженного конфликта на Корейском полуострове.

ТрампКНДР
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