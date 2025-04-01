Трамп заявил об "очень хороших отношениях" и намерении пообщаться с лидером КНДР

Президент США Дональд Трамп назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "очень умным", сказал об "очень хороших отношениях" и намерении провести с ним разговор.

Источник: Трамп во время общения с журналистами, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Трампа ответ на вопрос, планирует ли он связаться с лидером КНДР: "Да, я сделаю это".

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"Я имею очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Вам неприятно это слышать, но это очень важно, я с ним прекрасно поладил".

Детали: Трамп вспомнил, что все началось "очень грубо", когда он назвал Кима маленьким "рокетменом". Но потом, по его словам, дела улучшились.

Прямая речь Трампа "Однажды нам позвонили и сказали, что хотят встретиться. Мы встретились, у нас были прекрасные отношения. И да, есть общение. Поэтому я думаю, что это очень важно".

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Детали: Президент США назвал Северную Корею "великой ядерной нацией", а Ким Чен Ына – "очень умным".

"Поэтому да, я, возможно, что-то сделаю в определенный момент", – добавил Трамп, комментируя возможность возобновить контакт с Кимом.

Что предшествовало: В начале этого года Трамп уже заявлял, что планирует возобновить контакт с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, отметив, что их сотрудничество в прошлом было продуктивным.

Предыстория: