Трамп заявил об "очень хороших отношениях" и намерении пообщаться с лидером КНДР
Президент США Дональд Трамп назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "очень умным", сказал об "очень хороших отношениях" и намерении провести с ним разговор.
Источник: Трамп во время общения с журналистами, цитирует "Укринформ"
Прямая речь Трампа ответ на вопрос, планирует ли он связаться с лидером КНДР: "Да, я сделаю это".
"Я имею очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Вам неприятно это слышать, но это очень важно, я с ним прекрасно поладил".
Детали: Трамп вспомнил, что все началось "очень грубо", когда он назвал Кима маленьким "рокетменом". Но потом, по его словам, дела улучшились.
Прямая речь Трампа "Однажды нам позвонили и сказали, что хотят встретиться. Мы встретились, у нас были прекрасные отношения. И да, есть общение. Поэтому я думаю, что это очень важно".
Детали: Президент США назвал Северную Корею "великой ядерной нацией", а Ким Чен Ына – "очень умным".
"Поэтому да, я, возможно, что-то сделаю в определенный момент", – добавил Трамп, комментируя возможность возобновить контакт с Кимом.
Что предшествовало: В начале этого года Трамп уже заявлял, что планирует возобновить контакт с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, отметив, что их сотрудничество в прошлом было продуктивным.
Предыстория:
- Во время первого президентского срока Дональд Трамп провел три встречи с Ким Чен Ыном: в Сингапуре, Ханое и на корейской границе – тогда впервые действующий президент США ступил на территорию КНДР.
- Их дипломатия не дала конкретных результатов, хотя Трамп одобрительно отзывался о переговорах и говорил, что ядерной угрозы со стороны КНДР "больше не существует".
- Сейчас Пхеньян, как известно, активно поставляет России оружие и предоставляет военных для участия в боевых действиях против Украины.
- После ноябрьских выборов в 2024 году СМИ писали, что окружение Трампа обсуждает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном, что, как считается, может снизить уровень риска вооруженного конфликта на Корейском полуострове.