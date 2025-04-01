ЦАХАЛ заявил об атаке на пригород Бейрута и ликвидации боевика "Хезболлы"

ЦАХАЛ атаковал южный пригород Бейрута, целью удара был боевик террористической организации "Хезболла".

Источник: ЦАХАЛ в соцсетях

Детали: В сообщении отмечается, что удар пришелся по ключевому опорному пункту "Хезболла" в районе Дахия.

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Дословно ЦАХАЛ: "Удар был направлен против террориста "Хезболлы", недавно руководившего боевиками ХАМАС и помогавшего им в планировании масштабного и неизбежного теракта против израильского гражданского населения".

Детали: Военные Израиля добавляют, что, учитывая непосредственную угрозу, которую представлял террорист, ЦАХАЛ и служба безопасности приняли меры по его ликвидации и устранили угрозу.