ЦАХАЛ заявил об атаке на пригород Бейрута и ликвидации боевика "Хезболлы"
Вторник, 1 апреля 2025, 05:36
ЦАХАЛ атаковал южный пригород Бейрута, целью удара был боевик террористической организации "Хезболла".
Источник: ЦАХАЛ в соцсетях
Детали: В сообщении отмечается, что удар пришелся по ключевому опорному пункту "Хезболла" в районе Дахия.
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Дословно ЦАХАЛ: "Удар был направлен против террориста "Хезболлы", недавно руководившего боевиками ХАМАС и помогавшего им в планировании масштабного и неизбежного теракта против израильского гражданского населения".
Детали: Военные Израиля добавляют, что, учитывая непосредственную угрозу, которую представлял террорист, ЦАХАЛ и служба безопасности приняли меры по его ликвидации и устранили угрозу.