Трамп собирается в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ

Президент США Дональд Трамп заявил, что предположительно в ближайшее время посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Источник: Трамп, цитирует CNN

Прямая речь Трампа: "Это может быть в следующем месяце, возможно, чуть позже".

Реклама:

Детали: По словам Трампа, он собирается в Катар и в "несколько других стран".

Прямая речь Трампа: "Вероятно, остановимся на ОАЭ и Катаре.

И Саудовская Аравия, их (страны – ред.) три, а потом мы тоже поедем в другие места, но на Ближнем Востоке их, кажется, три".

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию в середине мая во время своей первой зарубежной поездки после возвращения в Белый дом.

Также Трамп заявил, что посетит Саудовскую Аравию после того, как страна согласится потратить 1 триллион долларов инвестиций в американские компании в течение четырех лет.