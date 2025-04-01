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Трамп собирается в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ

Ольга ГлущенкоВторник, 1 апреля 2025, 06:34
Трамп собирается в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что предположительно в ближайшее время посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Источник: Трамп, цитирует CNN

Прямая речь Трампа: "Это может быть в следующем месяце, возможно, чуть позже".

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Детали: По словам Трампа, он собирается в Катар и в "несколько других стран".

Прямая речь Трампа: "Вероятно, остановимся на ОАЭ и Катаре.

И Саудовская Аравия, их (страны – ред.) три, а потом мы тоже поедем в другие места, но на Ближнем Востоке их, кажется, три".

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Что предшествовало: Ранее сообщалось, что Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию в середине мая во время своей первой зарубежной поездки после возвращения в Белый дом. 

Также  Трамп заявил, что посетит Саудовскую Аравию после того, как страна согласится потратить 1 триллион долларов инвестиций в американские компании в течение четырех лет.

ТрампСаудовская АравияБлижний Восток
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