Глава литовского МИД прибыл в Киев с визитом
Вторник, 1 апреля 2025, 09:19
Министр иностранных дел Литвы Кястусис Будрис прибыл с визитом в Киев утром 1 апреля.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост политика в сети Х
Прямая речь Будриса: "Прибыл в свободный Киев, чтобы выразить непоколебимую поддержку Литвы отважному украинскому народу. Мы продолжим стоять рядом с вами в вашей борьбе за свободу и суверенитет".
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Детали: Он добавил, что Литва поддерживает "сильную, устойчивую и процветающую Украину в ЕС".
Предыстория:
- Накануне министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о визите в Киев своего коллеги из Нидерландов Рубена Брекельманса.
- А на прошлой неделе в Украине с визитом находились министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, а также министр по труду и интеграции Тонье Бренна.