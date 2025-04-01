Глава литовского МИД прибыл в Киев с визитом

Министр иностранных дел Литвы Кястусис Будрис в Киеве. Фото со страницы политика в сети Х

Министр иностранных дел Литвы Кястусис Будрис прибыл с визитом в Киев утром 1 апреля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост политика в сети Х

Прямая речь Будриса: "Прибыл в свободный Киев, чтобы выразить непоколебимую поддержку Литвы отважному украинскому народу. Мы продолжим стоять рядом с вами в вашей борьбе за свободу и суверенитет".

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Детали: Он добавил, что Литва поддерживает "сильную, устойчивую и процветающую Украину в ЕС".

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