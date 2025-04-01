FT: Дания и США проведут первые переговоры после заявлений Трампа о Гренландии
Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен на этой неделе встретится с госсекретарем США Марко Рубио, что станет первыми переговорами на высоком уровне после переизбрания Дональда Трампа и его заявлений о намерении "взять под контроль" Гренландию.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал Financial Times
Детали: Расмуссен и Рубио планируют провести переговоры на полях встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе, которая стартует 3 апреля, сообщили источники издания.
Однако собеседники предостерегают, что из-за напряженности в отношениях между Копенгагеном и Вашингтоном встречу могут отменить.
По данным официальных лиц, сейчас дипломатические контакты между США и Данией сведены к минимуму.
В Госдепе США отказались комментировать возможность проведения встречи на этой неделе.
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Напомним:
28 марта вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл на американскую военную базу в северо-западной части Гренландии, где он повторил заявления о том, что Дания является плохим союзником для острова.
Вэнс также повторил утверждение президента Дональда Трампа о том, что остров является жизненно важным для национальной безопасности США. Подавляющее большинство населения выступает против вхождения Гренландии в состав США.