Глава МИД Германии Бербок прибыла в Украину с 11-м визитом

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая готовится к отставке, 1 апреля прибыла в Украину с 11-м и, вероятно, последним визитом в должности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение МИД Германии

Детали: На вокзале министра встретили глава МИД Украины Андрей Сибига и посол Германии в Киеве Мартин Йегер.

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По прибытии глава МИД Германии заявила о выделении Украине дополнительных 130 миллионов евро для гуманитарных нужд и мер по укреплению стабильности, сообщает немецкое дипломатическое ведомство.

"В связи с тупиком в отношениях между США и Россией, абсолютно необходимо, чтобы мы показали, что мы... стоим на стороне Украины и поддерживаем ее сейчас больше, чем когда-либо прежде", – прокомментировала визит глава немецкой дипломатии.

В Киеве Бербок проведет встречи с украинскими политиками и представителями гражданского общества, сообщили в МИД. Во время переговоров будут обсуждаться меры, которые Украина осуществляет для вступления в ЕС.

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Напомним: