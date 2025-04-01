Агенты РФ планировали теракты на Днепропетровщине: подрыв пикапа ВСУ и взрыв в ТЦК – СБУ
Контрразведка Службы безопасности задержала двух агентов России, которые планировали два теракта на Днепропетровщине, в частности подрыв пикапа ВСУ и взрыв возле Территориального центра комплектования в Никопольском районе.
Источник: СБУ
Дословно: "По материалам дела, первой целью исполнителей был пикап мобильной огневой группы ВСУ. Террористы должны были заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) под авто и взорвать его с помощью вызова на телефон, который был прикреплен к взрывчатке".
Детали: Правоохранители сообщили, что в случае успеха первого теракта, завербованные агенты планировали следующий – подготовить взрыв у центрального входа в здание ТЦК в Никопольском районе.
Оба агента были задержаны во время снаряжения самодельного взрывного устройства и проведения доразведки вблизи пикапа мобильной огневой группы ВСУ.
У задержанных обнаружено 3 кг взрывчатого вещества с детонатором, спрятанных в канистре с металлическими гайками.
По данным следствия, злоумышленниками оказались двое местных жителей, один из которых имеет криминальное прошлое.
Оба мужчины попали под внимание российских спецслужб из-за поиска "легких" денег на Телеграмм-каналах.
Они находятся под стражей, им объявили подозрение в приготовлении к совершению террористического акта, мужчинам грозит до 12 лет тюрьмы.
Напомним:
- 21 марта В Тернополе правоохранители задержали 14-летнюю школьницу, которую оккупанты завербовали для теракта возле райотдела полиции, шантажируя ее и угрожая публикацией откровенных фото в интернет.
- 26 марта Служба безопасности предупредила двойной теракт возле ТЦК в Тернополе, который готовила завербованная спецслужбами РФ пара сожителей с Полтавщины.
- 27 марта СБУ задержала агента спецслужб России, которого оккупанты пытались использовать для теракта возле Херсонского территориального центра комплектования, дистанционно взорвав взрывчатку вместе с исполнителем.