Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

Агенты РФ планировали теракты на Днепропетровщине: подрыв пикапа ВСУ и взрыв в ТЦК – СБУ

Степан ГафткоВторник, 1 апреля 2025, 10:52
Агенты РФ планировали теракты на Днепропетровщине: подрыв пикапа ВСУ и взрыв в ТЦК – СБУ
Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности задержала двух агентов России, которые планировали два теракта на Днепропетровщине, в частности подрыв пикапа ВСУ и взрыв возле Территориального центра комплектования в Никопольском районе.

Источник: СБУ

Дословно: "По материалам дела, первой целью исполнителей был пикап мобильной огневой группы ВСУ. Террористы должны были заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) под авто и взорвать его с помощью вызова на телефон, который был прикреплен к взрывчатке".

Реклама:

Детали: Правоохранители сообщили, что в случае успеха первого теракта, завербованные агенты планировали следующий – подготовить взрыв у центрального входа в здание ТЦК в Никопольском районе.

 
Фото: СБУ

Оба агента были задержаны во время снаряжения самодельного взрывного устройства и проведения доразведки вблизи пикапа мобильной огневой группы ВСУ.

У задержанных обнаружено 3 кг взрывчатого вещества с детонатором, спрятанных в канистре с металлическими гайками.

РЕКЛАМА:

По данным следствия, злоумышленниками оказались двое местных жителей, один из которых имеет криминальное прошлое.

 
Фото: СБУ

Оба мужчины попали под внимание российских спецслужб из-за поиска "легких" денег на Телеграмм-каналах.

Они находятся под стражей, им объявили подозрение в приготовлении к совершению террористического акта, мужчинам грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним:

  • 21 марта В Тернополе правоохранители задержали 14-летнюю школьницу, которую оккупанты завербовали для теракта возле райотдела полиции, шантажируя ее и угрожая публикацией откровенных фото в интернет.
  • 26 марта Служба безопасности предупредила двойной теракт возле ТЦК в Тернополе, который готовила завербованная спецслужбами РФ пара сожителей с Полтавщины.
  • 27 марта СБУ задержала агента спецслужб России, которого оккупанты пытались использовать для теракта возле Херсонского территориального центра комплектования, дистанционно взорвав взрывчатку вместе с исполнителем.

СБУДнепропетровская областьдиверсанты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Великобритания думает о том, чтобы развернуть свои войска в Украине на 5 лет – СМИ
Посол США в Украине подала в отставку из-за разногласий с администрацией Трампа – FT
Путина не будут судить за военные преступления, пока он остается президентом – Euronews
фотоПринц Гарри приехал в Украину с неанонсированным визитом
Госдеп США подтвердил отставку своего посла в Украине
ЕС выделит €1 млрд из доходов от росактивов на усиление оборонпрома Украины
Все новости...
СБУ
Харьковчанка с коммунистическими взглядами, наводившая удары РФ, получила 15 лет тюрьмы
СБУ задержала агентов РФ, которые корректировали удары по Киеву: среди них россиянин
ГБР и СБУ провели обыски в воинской части Нацгвардии: объявлено 4 подозрения
Последние новости
09:25
хоккейОпределится чемпион Украины: "Киев Кэпиталз" и "Кременчуг" сыграют седьмой матч финальной серии
09:23
Reuters: Тайвань обвинил капитана китайского судна в повреждении подводных кабелей
09:19
"Укрзализныця" добавила рейс поезда Киев – Луцк на Пасхальные праздники
09:04
СМИ: война в Украине показала лишь частичную пригодность немецких вооружений к боевым действиям
08:52
фото В Киеве открыли центр рекрутинга в военную разведку
08:19
Армия РФ интенсивно атакует возле Покровска: там 53 боя за минувшие сутки – Генштаб
08:18
фото Количество пострадавших в Днепре возросло до 9, масштабный пожар уже потушили
08:15
СМИ: Трамп может посетить Турцию
08:10
текстОперация "Трапезунд". Как казаки хотели завоевать кусок Турции и сократить Великий шелковый путь в Европу
07:51
Великобритания думает о том, чтобы развернуть свои войска в Украине на 5 лет – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: