Агенты РФ планировали теракты на Днепропетровщине: подрыв пикапа ВСУ и взрыв в ТЦК – СБУ

Контрразведка Службы безопасности задержала двух агентов России, которые планировали два теракта на Днепропетровщине, в частности подрыв пикапа ВСУ и взрыв возле Территориального центра комплектования в Никопольском районе.

Источник: СБУ

Дословно: "По материалам дела, первой целью исполнителей был пикап мобильной огневой группы ВСУ. Террористы должны были заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) под авто и взорвать его с помощью вызова на телефон, который был прикреплен к взрывчатке".

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Детали: Правоохранители сообщили, что в случае успеха первого теракта, завербованные агенты планировали следующий – подготовить взрыв у центрального входа в здание ТЦК в Никопольском районе.

Фото: СБУ

Оба агента были задержаны во время снаряжения самодельного взрывного устройства и проведения доразведки вблизи пикапа мобильной огневой группы ВСУ.

У задержанных обнаружено 3 кг взрывчатого вещества с детонатором, спрятанных в канистре с металлическими гайками.

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По данным следствия, злоумышленниками оказались двое местных жителей, один из которых имеет криминальное прошлое.

Фото: СБУ

Оба мужчины попали под внимание российских спецслужб из-за поиска "легких" денег на Телеграмм-каналах.

Они находятся под стражей, им объявили подозрение в приготовлении к совершению террористического акта, мужчинам грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним: