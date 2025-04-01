Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

Две трети украинцев считают, что США устали от Украины, а Европа нет

Ирина БалачукВторник, 1 апреля 2025, 11:10
Две трети украинцев считают, что США устали от Украины, а Европа нет
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

64% украинцев считают Европу своим союзником, который хочет мира на приемлемых условиях, в то же время относительно США мнения противоположные – 67% убеждены, что Америка устала от Украины и поэтому давит на Киев для уступок агрессору.

Источник: результаты опросов Киевского международного института социологии, проведенных в феврале-марте

Дословно КМИС: "Как можно видеть на графике ниже, мы имеем практически "зеркальное" восприятие Европы и США. В случае Европы 64% считают ее союзником Украины, который хочет мира на приемлемых условиях, а не считают так – 28%. В случае же США, по последним данным, 67% считают, что они устали от Украины и давят для уступок. Считают, что США являются союзником, который хочет приемлемого мира – 24%".

Реклама:
 
ИНФОГРАФИКА КМИС

Детали: Социологи также отметили, что части респондентов задавали вопрос в целом относительно "Запада" – "С каким утверждением относительно поддержки Западом Украины вы согласны в большей степени?"

Результаты исследования показали, что текущие настроения хуже, чем были в 2022 году (то есть вера в Запад снизилась). Однако динамика была нелинейной и за последний год социологи, наоборот, прослеживают улучшение ситуации. 

"С сентября 2022 года до февраля 2024 года с 73% до 49% стало меньше тех, кто верит в поддержку Запада и верит в его желание приемлемого мира для Украины. Далее, к февралю-марту 2025 года их доля выросла до 62%. То есть сейчас большинство украинцев – 62% – считают Запад союзником и партнером в достижении приемлемого мира", – отмечает КМИС.

РЕКЛАМА:
 
ИНФОГРАФИКА КМИС

Также социологи отмечают, что, учитывая близость оценок для "Запада" в целом к оценкам для "Европы", можно предположить, что сейчас под "Западом" украинцы преимущественно понимают Европу.

КМИС провел два исследования: 14 февраля – 4 марта и 12-22 марта. Опросы проводили методом телефонных интервью среди взрослых граждан, проживающих на территориях, подконтрольных правительству Украины. Во время первого исследовали мнение 2 029 респондентов (статистическая погрешность 2,4%), а во время второго – 1 326 респондентов (статистическая погрешность 2,5%).

ЕвропаСШАпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Великобритания думает о том, чтобы развернуть свои войска в Украине на 5 лет – СМИ
Посол США в Украине подала в отставку из-за разногласий с администрацией Трампа – FT
Путина не будут судить за военные преступления, пока он остается президентом – Euronews
фотоПринц Гарри приехал в Украину с неанонсированным визитом
Госдеп США подтвердил отставку своего посла в Украине
ЕС выделит €1 млрд из доходов от росактивов на усиление оборонпрома Украины
Все новости...
Европа
WP: В Европе сомневаются в возможности длительного прекращения огня в Украине
Почему Китай молчит о войне между Украиной и Россией и готов ли Пекин к войне с США?
Отдайте им Джулию
Последние новости
09:25
хоккейОпределится чемпион Украины: "Киев Кэпиталз" и "Кременчуг" сыграют седьмой матч финальной серии
09:23
Reuters: Тайвань обвинил капитана китайского судна в повреждении подводных кабелей
09:19
"Укрзализныця" добавила рейс поезда Киев – Луцк на Пасхальные праздники
09:04
СМИ: война в Украине показала лишь частичную пригодность немецких вооружений к боевым действиям
08:52
фото В Киеве открыли центр рекрутинга в военную разведку
08:19
Армия РФ интенсивно атакует возле Покровска: там 53 боя за минувшие сутки – Генштаб
08:18
фото Количество пострадавших в Днепре возросло до 9, масштабный пожар уже потушили
08:15
СМИ: Трамп может посетить Турцию
08:10
текстОперация "Трапезунд". Как казаки хотели завоевать кусок Турции и сократить Великий шелковый путь в Европу
07:51
Великобритания думает о том, чтобы развернуть свои войска в Украине на 5 лет – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: