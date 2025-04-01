Две трети украинцев считают, что США устали от Украины, а Европа нет

64% украинцев считают Европу своим союзником, который хочет мира на приемлемых условиях, в то же время относительно США мнения противоположные – 67% убеждены, что Америка устала от Украины и поэтому давит на Киев для уступок агрессору.

Источник: результаты опросов Киевского международного института социологии, проведенных в феврале-марте

Дословно КМИС: "Как можно видеть на графике ниже, мы имеем практически "зеркальное" восприятие Европы и США. В случае Европы 64% считают ее союзником Украины, который хочет мира на приемлемых условиях, а не считают так – 28%. В случае же США, по последним данным, 67% считают, что они устали от Украины и давят для уступок. Считают, что США являются союзником, который хочет приемлемого мира – 24%".

Реклама:

ИНФОГРАФИКА КМИС

Детали: Социологи также отметили, что части респондентов задавали вопрос в целом относительно "Запада" – "С каким утверждением относительно поддержки Западом Украины вы согласны в большей степени?"

Результаты исследования показали, что текущие настроения хуже, чем были в 2022 году (то есть вера в Запад снизилась). Однако динамика была нелинейной и за последний год социологи, наоборот, прослеживают улучшение ситуации.

"С сентября 2022 года до февраля 2024 года с 73% до 49% стало меньше тех, кто верит в поддержку Запада и верит в его желание приемлемого мира для Украины. Далее, к февралю-марту 2025 года их доля выросла до 62%. То есть сейчас большинство украинцев – 62% – считают Запад союзником и партнером в достижении приемлемого мира", – отмечает КМИС.

РЕКЛАМА:

ИНФОГРАФИКА КМИС

Также социологи отмечают, что, учитывая близость оценок для "Запада" в целом к оценкам для "Европы", можно предположить, что сейчас под "Западом" украинцы преимущественно понимают Европу.

КМИС провел два исследования: 14 февраля – 4 марта и 12-22 марта. Опросы проводили методом телефонных интервью среди взрослых граждан, проживающих на территориях, подконтрольных правительству Украины. Во время первого исследовали мнение 2 029 респондентов (статистическая погрешность 2,4%), а во время второго – 1 326 респондентов (статистическая погрешность 2,5%).