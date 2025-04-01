Официальный лидер ультраправых Франции ответил, пойдет ли в президенты вместо Ле Пен

Во Франции глава ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла отметил, что партия будет использовать все правовые средства, чтобы их неформальный лидер Марин Ле Пен смогла принять участие в президентской гонке в 2027 году.

Источник: Барделла, которого цитирует Le Figaro, "Европейская правда"

Детали: У лидера французских ультраправых поинтересовались, планирует ли он баллотироваться, если Ле Пен не сможет выдвинуть свою кандидатуру.

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Барделла отметил, что в контексте приговора Ле Пен для начала необходимо обратиться ко всем возможным средствам в правовом поле.

"Пока мы не проиграли, не побороли эту несправедливость и не обратились ко всем возможным средствам правовой защиты, я отказываюсь ставить себя в этот сценарий, в эту гипотезу", – сказал он.

На вопрос о его возможной кандидатуре и сомнениях, которые может вызвать его молодой возраст, Барделла ответил: "Мне почти тридцать... Мне столько лет, сколько мне есть, а это одновременно и преимущество, которое не вечно, и недостаток, который быстро проходит".

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"У меня нет никаких уроков от людей, которые делили власть в течение тридцати лет. Я такой, какой есть, и это не изменится... разве что в следующем году", – добавил он.

Предыстория:

Марин Ле Пен приговорили к двум годам условного срока и двум – домашнего ареста с электронным браслетом, и 5-летнему запрету занимать выборные должности. Это означает, что она не сможет баллотироваться в президенты на выборах 2027 года.

Адвокат Ле Пен заявил, что она обжалует приговор. Но пока тот будет действовать, запрет баллотироваться на государственные должности остается в силе.

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