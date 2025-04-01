73% украинцев негативно оценивают президентство Трампа – КМИС

По данным опроса КМИС, большинство украинцев не верят в справедливый мир при президентстве Дональда Трампа. Если в декабре 2024 года 31% респондентов ожидали несправедливого мира, то в марте 2025 года этот показатель вырос до 55%. В целом отношение к американскому лидеру ухудшилось: 73% опрошенных оценивают его президентство как негативное для Украины.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии

Детали: Согласно социологическим исследованиям, проведенным в марте 2025 года, украинцы значительно пессимистичнее оценивают возможные последствия президентства Дональда Трампа для Украины.

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ИНФОГРАФИКА КМИС

Если в декабре 2024 года 31% опрошенных считали, что Украина может столкнуться с скорее или полностью несправедливым миром, то в период 14 февраля – 4 марта этот показатель вырос до 58%. Во второй половине марта (12-22 марта) он несколько снизился до 55%, однако большинство украинцев все же придерживаются критических оценок.

ИНФОГРАФИКА КМИС

В частности, 22% опрошенных считают, что мир будет полностью несправедливым, а еще 32% допускают, что он будет несправедливым, хотя с выполнением некоторых требований Украины.

18% украинцев ожидают скорее или полностью справедливый мир, среди них 3% надеются на полностью справедливый мир, а 15% считают, что он будет скорее справедливым, но с определенными уступками России.

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Еще 21% респондентов предполагают, что мир будет частично справедливым, частично нет.

Также изменилось общее отношение украинцев к Трампу как президенту США.

ИНФОГРАФИКА КМИС

Дословно: "Мы видим даже более выраженные изменения с декабря 2024 года. Так, перед Новым годом 54% украинцев считали, что в целом для Украины это хорошо, что Д. Трамп будет президентом США. Однако уже в марте 2025 года так думают только 19%. Зато с 21% в декабре 2024 года до 73% в марте 2025 года выросла доля тех, кто считает, что для Украины это плохо, что Д. Трамп стал президентом".

ИНФОГРАФИКА КМИС

КМИС провел два исследования: 14 февраля - 4 марта и 12-22 марта. Опрос проводился методом телефонных интервью среди взрослых граждан, проживающих на подконтрольных правительству Украины территориях. Во время первого исследовали мнение 2 029 респондентов (статистическая погрешность 2,4%), а во время второго - 1 326 респондентов (статистическая погрешность 2,5%).