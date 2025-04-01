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За $8 тысяч военных переводили в тыл: ДБР раскрыло схему эксвысокопоставленного чиновника ВСУ

Степан Гафтко, Валентина РоманенкоВторник, 1 апреля 2025, 11:39
За $8 тысяч военных переводили в тыл: ДБР раскрыло схему эксвысокопоставленного чиновника ВСУ
Фото: ГБР

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении четырем организаторам схемы, по которой военнослужащих переводили с передовой в тыловые части за "таксу" в среднем 8 тысяч долларов, среди участников – экс-чиновник ВСУ.

Источник: ГБР, Офис генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно ОГП: "При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора экс-заместителю начальника штаба одного из командований видов ВСУ, еще двум военнослужащим и гражданскому лицу сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием по предварительному сговору группой лиц".

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Детали: Правоохранители сообщили, что схема предусматривала перевод военнослужащих с передовой в части, не задействованные в активных боевых действиях, за деньги.

В среднем "тариф" составлял 8 тысяч долларов. По данным источников УП в правоохранительных органах, экс-высокопоставленный чиновник ВСУ, который фигурирует в деле, – полковник Владимир Гаманенко, занимавший должность заместителя начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ.

 
Фото: ГБР

Этот чиновник благодаря своим связям и полномочиям имел возможность непосредственно влиять на принятие незаконных решений среди военных руководителей, в том числе высокопоставленных чиновников ВСУ.

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Фото: ГБР

Правоохранители смогли задокументировать преступные действия организаторов схемы, которым теперь грозит до 8 лет лишения свободы.

Кроме того, четырем военнослужащим, которые воспользовались "услугами" злоумышленников и заплатили за перевод в тыловые части, были выдвинуты подозрения.

В общем, во время досудебного расследования следователи ГБР проверяют более 150 случаев возможного незаконного перевода военных в тыл по этой схеме.

ГБРОфис генпрокурорауклонистыармия
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