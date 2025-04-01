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В Польше задержан украинец: подозревают в работе на российские спецслужбы

Ирина Кутелева, Валентина РоманенкоВторник, 1 апреля 2025, 12:24
В Польше задержан украинец: подозревают в работе на российские спецслужбы
фото - Polsat

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали 47-летнего украинца по подозрению в работе на российские спецслужбы.

Источник: представитель польского МВД Яцек Добжинский, которого цитирует Polsat News, "Европейская правда"

Детали: Как рассказал Добжинский, украинца задержали на территории Мазовецкого воеводства.

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"Сотрудники ABW на основе собственных выводов и материалов задержали 47-летнего гражданина Украины, который действовал в пользу российской разведки в Мазовецком воеводстве", – рассказал представитель МВД.

Как указано, мужчина якобы проводил разведку военных объектов на территории Польши.

На основании "веских доказательств", собранных ABW, Мазовецкий отдел Департамента борьбы с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры начал расследование и выдвинул мужчине обвинения в участии в деятельности российской разведки, направленной против Республики Польша.

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Окружной суд Варшавы арестовал украинца на три месяца.

Напомним: 17 марта Генеральная прокуратура Литвы передала в суд уголовное дело с обвинительным актом, в котором один человек обвиняется в поджоге торгового центра IKEA в Вильнюсе 9 мая 2024 года.

Также стало известно, что кроме поджога магазина IKEA в Вильнюсе российские спецслужбы стоят за поджогом торгового центра в Варшаве.

ПольшашпионажРосcия
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