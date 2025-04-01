Нынешний март в столице Украины стал самым теплым за 144 года наблюдений

По данным наблюдений объединенной гидрометеорологической станции Киев, средняя температура воздуха в марте в столице достигла 7,4°C, что на 4,9°C выше климатической нормы, сделав этот месяц самым теплым с 1881 года.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в Facebook

Дословно: "В течение первой половины месяца было установлено 15 температурных рекордов".

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Детали: Исследователи сообщают, что март 2025 года стал самым теплым за 144 года наблюдений.

Самым холодным днем в Киеве стал 18 марта, когда утром температура опустилась до -4,3°C, а самым теплым – 7 марта, когда днем максимальная температура поднялась до +20,2°C.

На проспекте Науки, 37 зафиксировано 37 мм осадков, что составляет 93% от климатической нормы.