За март россияне оккупировали 133 кв км территории Украины – DeepState

Аналитический проект DeepState подсчитал, что за март российские войска оккупировали 133 кв км украинской территории – это значительно меньше, чем было в июле 2024 года – феврале 2025 года.

Источник: DeepState в Telegram

Дословно проект: "Продолжается падение результативности кацапских (российских – ред.) войск. По сравнению с ноябрем месячные потери территории упали почти в 6 раз".

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ИНФОГРАФИКА DEEPSTATE

Детали: В то же время аналитики отметили, что это не означает, что россияне сейчас уменьшили количество атак и просто ждут договоренностей о прекращении огня. Наоборот – оккупанты возобновили наступательные операции на нескольких направлениях.

"А интенсивность на Покровском направлении начала существенно расти во второй половине марта и вышла на уровень конца 2024 года, когда оборона к югу от города иногда просто сыпалась", – говорится в сообщении.

В DeepState добавили, что несмотря на большую усталость в Силах обороны и немалое количество проблем, украинским воинам все же удается "минимизировать успехи противника".

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Также отмечают, что сейчас в плен попадают захватчики, которые перед отправкой на фронт прошли только несколькодневную подготовку.

"К сожалению, сейчас у них есть своеобразный резерв в виде курской группировки, и большой вопрос, куда его перебросят или разделят", – подытожили в DeepState.