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В Австрии микроавтобус с украинцами столкнулся с грузовиком: четверо погибших

Ирина Кутелева, Валентина РоманенкоВторник, 1 апреля 2025, 13:36
В Австрии микроавтобус с украинцами столкнулся с грузовиком: четверо погибших
фото ORF

Утром 1 апреля на автобане вблизи австрийского населенного пункта Зеебенштайн в направлении Вены произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и микроавтобуса, в котором находились граждане Украины.

Источник: ORF со ссылкой на данные полиции, "Европейская правда"

Детали: Согласно данным правоохранителей, микроавтобус и грузовик столкнулись лоб в лоб. В результате аварии погибли четыре человека, еще шестеро пострадали, причем четверо из них – серьезно.

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Как рассказали спасатели, некоторые пассажиры микроавтобуса оказались заблокированными, поэтому их пришлось освобождать с помощью специального оборудования.

По словам представителя полиции Иоганна Баумшлагера, грузовик, вероятно, выезжал с парковки, когда с ним столкнулся микроавтобус.

Он отметил, что в микроавтобусе находились граждане Украины. При этом представитель полиции уточнил, что речь не идет о контрабанде или погоне.

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Всех пострадавших доставили в больницу. В операции были задействованы три вертолета, три бригады скорой медицинской помощи, девять спасательных машин и девять пожарных автомобилей.

Напомним: В середине февраля в ДТП попал автобус Киев-Кишинев, тогда пострадали 16 человек. Похожее ДТП произошло и в январе.

АвстрияДТП
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