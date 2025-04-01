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Грузия приняла обновленный закон об "иноагентах", который власти называют аналогом американского

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцВторник, 1 апреля 2025, 13:37
Грузия приняла обновленный закон об иноагентах, который власти называют аналогом американского
Иллюстративное фото: Getty Images

Грузинский парламент в окончательном чтении принял закон "о регистрации иностранных агентов", который, по словам правящей партии, основан на американском FARA. Однако оппозиция и активисты называют его угрозой для демократии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sova

Детали: Вышеупомянутый закон был принят в США в 1930-х годах для подавления нацистской и советской пропаганды. Целью FARA является контроль прямого влияния иностранной силы на внутреннюю политику, когда субъекты, финансируемые из-за рубежа, не действуют автономно и полностью подчиняются указаниям.

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В то же время грузинские неправительственные и медийные организации заявляют, что закон FARA в США не препятствует деятельности независимых неправительственных организаций и свободных СМИ, тогда как "незаконное правительство Иванишвили хочет переиначить российский закон, принятый против гражданского сектора".

Принятый в Грузии законопроект регулирует, в частности, вопросы регистрации "иноагентов", обеспечения публичности заявления о регистрации, подачи ежегодной финансовой декларации, аннулирования регистрации, проведения мониторинга с целью выявления "иноагентов".

В грузинском законопроекте определяется уголовная ответственность за уклонение от регистрации в качестве "иноагента" или несоблюдение соответствующих требований закона.

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Обеспечивать выполнение закона будет поручено Антикоррупционному бюро.

В прошлом году парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния" – российский аналог закона об "иноагентах" – на фоне многотысячных протестов, критики оппозиции и международных партнеров.

Лидеры ЕС констатировали, что принятие закона об "иноагентах" фактически останавливает процесс евроинтеграции Грузии.

Однако впоследствии грузинские власти заявили, что намерены заменить скандальный закон об "иноагентах", принятый в прошлом году, "прямой копией" нынешней редакции американского закона FARA.

Грузия
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