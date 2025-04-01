В Украине местами пройдут дожди, в Карпатах ожидают мокрый снег 

В ближайшие дни в большинстве областей Украины пройдут небольшие дожди, в Карпатах – с мокрым снегом.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "2 апреля в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, днем и на юго-востоке страны небольшой дождь, на остальной территории без осадков; ночью и утром в центральных и южных областях местами туман; температура ночью 4-9° тепла, днем 8-13°, на юге, востоке страны и Днепропетровской области 14-19°".

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Детали: Ветер ожидается северо-западный и северный, 5-12 м/с, днем в северо-западной части и в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

В столице в среду небольшой дождь, ночью +8+6°, днем до +11°, ветер северный, 7-12 м/с.

Погода 2 апреля СКРИНШОТ С САЙТА УГМЦ

В последующие двое суток в юго-восточной части, ночью 3 апреля также и на Закарпатье, Прикарпатье и Винницкой области небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков.

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3-4 апреля ночью 4-9° тепла, в западных и северных областях 0-6° тепла, днем +11+18°. Ветер северо-западный и северный, 5-12 м/с.

В Киеве в четверг и пятницу без осадков, ночью +6+4°, днем до +16+18°, ветер северный, северо-западный, 5-12 м/с.