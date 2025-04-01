В России приговорили к 10 годам украинца, обвинив в передаче $120 "Азову"

Пленные бойцы "Азова", иллюстративное фото из эфира "Настоящее время"

Российский Южный окружной военный суд в Ростове приговорил жителя Запорожской области Станислава Руденко к 10 годам лишения свободы за "содействие терроризму", якобы из-за передачи денег для покупки дронов полка "Азов".

Источник: телеканал "Настоящее время" со ссылкой на пресс-службу суда

Дословно: "По версии следствия, Руденко, "разделяя идеологию" полка "Азов", решил способствовать участникам организации путем финансирования их деятельности. 13 ноября 2023 года он увидел объявление, после чего перевел деньги для приобретения дронов".

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Детали: В материале телеканала говорится о том, что в российской прокуратуре заявили, что Руденко передал военным около 5 тысяч гривен (120 долларов).

За это российский суд приговорил украинца к 10 годам тюрьмы.

Напомним:

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