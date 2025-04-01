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В России приговорили к 10 годам украинца, обвинив в передаче $120 "Азову"

Степан ГафткоВторник, 1 апреля 2025, 13:48
В России приговорили к 10 годам украинца, обвинив в передаче $120 Азову
Пленные бойцы "Азова", иллюстративное фото из эфира "Настоящее время"

Российский Южный окружной военный суд в Ростове приговорил жителя Запорожской области Станислава Руденко к 10 годам лишения свободы за "содействие терроризму", якобы из-за передачи денег для покупки дронов полка "Азов".

Источник: телеканал "Настоящее время" со ссылкой на пресс-службу суда

Дословно: "По версии следствия, Руденко, "разделяя идеологию" полка "Азов", решил способствовать участникам организации путем финансирования их деятельности. 13 ноября 2023 года он увидел объявление, после чего перевел деньги для приобретения дронов".

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Детали: В материале телеканала говорится о том, что в российской прокуратуре заявили, что Руденко передал военным около 5 тысяч гривен (120 долларов).

За это российский суд приговорил украинца к 10 годам тюрьмы.

Напомним:

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  • Украинского правозащитника и военнослужащего Максима Буткевича 18 октября 2024 года вернули из российского плена, после того, как в РФ ему вынесли приговор суда.
  • Буткевич, который в составе ВСУ воевал на востоке Украины, попал в российский плен летом 2022 года. В марте 2023 года так называемый "суд" "ЛНР" вынес приговор правозащитнику – 13 лет лишения свободы.
  • 14 января 2-й Западный окружной военный суд Москвы вынес приговор семи пленным украинцам, которые участвовали в наступлении ВСУ в Курской области РФ. Военные получили тюремные сроки от 15 до 16 лет.
  • 26 марта стало известно, что суд в Ростове-на-Дону в РФ приговорил 23 украинских военнопленных, служивших в полку "Азов", к заключению в колонии строгого режима, в частности, 12 человек получили реальные сроки от 13 до 23 лет, остальные – заочно.

судпленныероссийско-украинская война
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