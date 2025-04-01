Хакеры "положили" сайт и приложение РЖД
Вторник, 1 апреля 2025, 14:02
Государственная компания "Российские железные дороги" сообщила о массированной DDoS-атаке, в результате которой не работают официальный сайт и мобильное приложение.
Источник: РЖД в Telegram
Дословно: "Наш сайт и мобильное приложение подверглись массированной DDoS-атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме".
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Что предшествовало: 31 марта в работе сайта метро столицы государства-агрессора РФ Москвы произошел сбой: на главной странице сайта было размещено сообщение от "Укрзализныци".
Предыстория:
- 23 марта на "Укрзализныцю" совершили масштабную кибератаку, из-за чего не работали почти все онлайн-услуги железной дороги.
- Утром 27 марта систему онлайн-продаж "Укрзализныци" восстановили в резервном формате для приобретения новых билетов на поезда и их возврата.
- Из-за повышенной нагрузки на систему онлайн-продажи после возобновления работы возникли сбои в работе приложения и сайта продажи билетов "Укрзализныци".