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Хакеры "положили" сайт и приложение РЖД

Валентина РоманенкоВторник, 1 апреля 2025, 14:02
Хакеры положили сайт и приложение РЖД
иллюстративное фото РЖД

Государственная компания "Российские железные дороги" сообщила о массированной DDoS-атаке, в результате которой не работают официальный сайт и мобильное приложение.

Источник: РЖД в Telegram

Дословно: "Наш сайт и мобильное приложение подверглись массированной DDoS-атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме".

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Что предшествовало: 31 марта в работе сайта метро столицы государства-агрессора РФ Москвы произошел сбой: на главной странице сайта было размещено сообщение от "Укрзализныци".

Предыстория:

  • 23 марта на "Укрзализныцю" совершили масштабную кибератаку, из-за чего не работали почти все онлайн-услуги железной дороги.
  • Утром 27 марта систему онлайн-продаж "Укрзализныци" восстановили в резервном формате для приобретения новых билетов на поезда и их возврата.
  • Из-за повышенной нагрузки на систему онлайн-продажи после возобновления работы возникли сбои в работе приложения и сайта продажи билетов "Укрзализныци".

хакерыРосcия
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