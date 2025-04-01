Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

Ле Пен назвала свой приговор "ядерной бомбой" от системы

Ирина Кутелева, Степан ГафткоВторник, 1 апреля 2025, 15:05
Ле Пен назвала свой приговор ядерной бомбой от системы
Фото: Getty Images

Французский ультраправый политик Марин Ле Пен, которую суд признал виновной по делу о хищении публичных средств, заявила, что приговор для нее стал "ядерной бомбой, сброшенной системой".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал The Guardian

Детали: Ле Пен заявила, что ее ультраправая партия "Национальное объединение" не позволит, чтобы решение суда, которое фактически делает невозможным ее участие в президентских выборах 2027 года, лишило французов права выбирать своего лидера.

Реклама:

Она подчеркнула, что намерена "защитить французский народ и его право голосовать за того, кого он считает достойным".

Политик назвала приговор "ядерной бомбой", которую "система" направила против нее, и отметила, что столь жесткие меры являются свидетельством того, что ее партия приближается к победе на выборах.

"Мы этого не допустим", – добавила Ле Пен, обвинив судебную систему во вмешательстве в избирательный процесс и подрыве авторитета Франции как защитницы демократии.

РЕКЛАМА:

В то же время она осудила угрозы судьям, назвав их "скандальными" и "неприемлемыми".

Читайте также: Приятно, но опасно: какие последствия будет иметь приговор для "подруги Путина" Марин Ле Пен.

Напомним:

  • Как известно, Марин Ле Пен приговорили к двум годам условного срока и двум – домашнего ареста с электронным браслетом, и 5-летнему запрету занимать выборные должности. Это означает, что она не сможет баллотироваться в президенты на выборах 2027 года.
  • Адвокат Ле Пен заявил, что она обжалует приговор. Но пока тот будет действовать, запрет баллотироваться на государственные должности остается в силе.

ФранциясудЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Великобритания думает о том, чтобы развернуть свои войска в Украине на 5 лет – СМИ
Посол США в Украине подала в отставку из-за разногласий с администрацией Трампа – FT
Путина не будут судить за военные преступления, пока он остается президентом – Euronews
фотоПринц Гарри приехал в Украину с неанонсированным визитом
Госдеп США подтвердил отставку своего посла в Украине
ЕС выделит €1 млрд из доходов от росактивов на усиление оборонпрома Украины
Все новости...
Франция
Официальный лидер ультраправых Франции ответил, пойдет ли в президенты вместо Ле Пен
Соратник Ле Пен о приговоре французского суда: Иисуса тоже признали виновным
Трамп отреагировал на отстранение лидера ультраправых Франции от выборов
Последние новости
09:25
хоккейОпределится чемпион Украины: "Киев Кэпиталз" и "Кременчуг" сыграют седьмой матч финальной серии
09:23
Reuters: Тайвань обвинил капитана китайского судна в повреждении подводных кабелей
09:19
"Укрзализныця" добавила рейс поезда Киев – Луцк на Пасхальные праздники
09:04
СМИ: война в Украине показала лишь частичную пригодность немецких вооружений к боевым действиям
08:52
фото В Киеве открыли центр рекрутинга в военную разведку
08:19
Армия РФ интенсивно атакует возле Покровска: там 53 боя за минувшие сутки – Генштаб
08:18
фото Количество пострадавших в Днепре возросло до 9, масштабный пожар уже потушили
08:15
СМИ: Трамп может посетить Турцию
08:10
текстОперация "Трапезунд". Как казаки хотели завоевать кусок Турции и сократить Великий шелковый путь в Европу
07:51
Великобритания думает о том, чтобы развернуть свои войска в Украине на 5 лет – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: