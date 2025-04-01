Ле Пен назвала свой приговор "ядерной бомбой" от системы

Французский ультраправый политик Марин Ле Пен, которую суд признал виновной по делу о хищении публичных средств, заявила, что приговор для нее стал "ядерной бомбой, сброшенной системой".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал The Guardian

Детали: Ле Пен заявила, что ее ультраправая партия "Национальное объединение" не позволит, чтобы решение суда, которое фактически делает невозможным ее участие в президентских выборах 2027 года, лишило французов права выбирать своего лидера.

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Она подчеркнула, что намерена "защитить французский народ и его право голосовать за того, кого он считает достойным".

Политик назвала приговор "ядерной бомбой", которую "система" направила против нее, и отметила, что столь жесткие меры являются свидетельством того, что ее партия приближается к победе на выборах.

"Мы этого не допустим", – добавила Ле Пен, обвинив судебную систему во вмешательстве в избирательный процесс и подрыве авторитета Франции как защитницы демократии.

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В то же время она осудила угрозы судьям, назвав их "скандальными" и "неприемлемыми".

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Напомним: