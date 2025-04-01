Санду хочет сохранить тесные отношения с Румынией и предостерегает от влияния Москвы
Президент Молдовы Майя Санду выразила надежду, что после выборов Кишинев и Бухарест сохранят тесное партнерство, и заявила, что не хочет, чтобы румынские политики действовали под влиянием России и получали указания от Москвы.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Санду, которые цитирует NewsMaker
Прямая речь: "Последнее, чего бы нам хотелось, это чтобы партнеры в Бухаресте получали указания из Москвы".
Детали: Санду подчеркнула, что Молдова стремится сохранить прочное партнерство с Румынией и в дальнейшем полагаться на ее поддержку, как это было в последние годы.
"Румыния – сильное, демократическое, проевропейское государство. Но существует риск, в частности для более консолидированных демократий. Я верю, что граждане смогут мобилизоваться и преодолеть эти ситуации", – заявила президент Молдовы.
Она выразила надежду, что президентом Румынии выберут политика с проевропейскими взглядами, который поддержит Молдову на пути к европейской интеграции.
"Нам нужен президент (Румынии, – ред.), с которым мы сможем продолжать работать, которого сможем поддерживать, который продолжит продвигать вступление Молдовы в ЕС", – сказала Санду.
Также она подчеркнула, что у ее страны вместе с партнерской Румынией есть серьезные планы: построить мосты, автомагистраль, провести экономическую интеграцию и навести порядок на таможне.
Для этих амбициозных проектов, по словам президента, Молдове нужен надежный партнер.
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Напомним:
- В декабре 2024 года Конституционный суд Румынии отменил первый тур президентских выборов, сославшись на доказательства вмешательства со стороны России.
- Победителю того тура выборов, антизападному политику и стороннику теорий заговоров Келину Джорджеску, запретили участвовать в повторных выборах президента.
- Румынский политик Джордже Симион недавно стал единственным кандидатом от ультраправых на президентских выборах в мае после того, как его политическая союзница по договоренности сняла свою кандидатуру.