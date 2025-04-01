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Санду хочет сохранить тесные отношения с Румынией и предостерегает от влияния Москвы

Уляна Кричковская, Степан ГафткоВторник, 1 апреля 2025, 15:57
Санду хочет сохранить тесные отношения с Румынией и предостерегает от влияния Москвы
Фото с Facebook Maia Sandu

Президент Молдовы Майя Санду выразила надежду, что после выборов Кишинев и Бухарест сохранят тесное партнерство, и заявила, что не хочет, чтобы румынские политики действовали под влиянием России и получали указания от Москвы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Санду, которые цитирует NewsMaker

Прямая речь: "Последнее, чего бы нам хотелось, это чтобы партнеры в Бухаресте получали указания из Москвы".

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Детали: Санду подчеркнула, что Молдова стремится сохранить прочное партнерство с Румынией и в дальнейшем полагаться на ее поддержку, как это было в последние годы.

"Румыния – сильное, демократическое, проевропейское государство. Но существует риск, в частности для более консолидированных демократий. Я верю, что граждане смогут мобилизоваться и преодолеть эти ситуации", – заявила президент Молдовы.

Она выразила надежду, что президентом Румынии выберут политика с проевропейскими взглядами, который поддержит Молдову на пути к европейской интеграции.

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"Нам нужен президент (Румынии, – ред.), с которым мы сможем продолжать работать, которого сможем поддерживать, который продолжит продвигать вступление Молдовы в ЕС", – сказала Санду.

Также она подчеркнула, что у ее страны вместе с партнерской Румынией есть серьезные планы: построить мосты, автомагистраль, провести экономическую интеграцию и навести порядок на таможне.

Для этих амбициозных проектов, по словам президента, Молдове нужен надежный партнер.

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Напомним:

  • В декабре 2024 года Конституционный суд Румынии отменил первый тур президентских выборов, сославшись на доказательства вмешательства со стороны России.
  • Победителю того тура выборов, антизападному политику и стороннику теорий заговоров Келину Джорджеску, запретили участвовать в повторных выборах президента.
  • Румынский политик Джордже Симион недавно стал единственным кандидатом от ультраправых на президентских выборах в мае после того, как его политическая союзница по договоренности сняла свою кандидатуру.

МолдоваРумынияРосcия
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