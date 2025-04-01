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Россияне только за 3 месяца сбросили на Украину более 10 тысяч КАБов

Евгений КизиловВторник, 1 апреля 2025, 16:27
Россияне только за 3 месяца сбросили на Украину более 10 тысяч КАБов
фото: минобороны

Всего за первые три месяца 2025 года тактическая авиация России сбросила на территорию Украины 10 577 управляемых авиационных бомб.

Источник: сайт Министерства обороны

Дословно: "Не утихают и удары вражеской авиации по украинским населенным пунктам и позициям Сил обороны. В марте авиация росармии увеличила применение управляемых авиационных бомб - около 4 800 (в феврале - 3 370)".

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Детали: В ведомстве напомнили, что за 2024 год враг использовал против Украины около 40 000 управляемых авиационных бомб.

Также в Минобороны обратили внимание, что на фоне переговорного процесса о прекращении огня количество боевых столкновений на фронте в течение марта выросло по сравнению с февралем: 4 270 против 3 274.

С начала года произошло 12 631 боевое столкновение.

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Напомним: За прошедшие сутки Силы обороны отражали российские атаки по всей линии фронта, самая тяжелая ситуация была на Покровском и Лиманском направлениях; всего за сутки произошло 216 боевых столкновений.

войнаУкраинароссийско-украинская война
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