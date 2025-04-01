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МИД раскрыл больше деталей ДТП с погибшими украинцами в Австрии

Мария Емец, Евгений КизиловВторник, 1 апреля 2025, 16:47
МИД раскрыл больше деталей ДТП с погибшими украинцами в Австрии
фото: ORF

Министерство иностранных дел Украины подтвердило гибель украинцев в дорожно-транспортном происшествии в Австрии и сообщило о помощи остальным пострадавшим со стороны консульства.

Источник: комментарий пресс-службы, который приводят "Интерфакс-Украина" и "Европейская правда"

Детали: В МИД Украины подтвердили информацию, ранее опубликованную австрийскими СМИ, о гибели четырех украинцев в смертельном ДТП возле Шайблингкирхена, добавив, что авария произошла около 7 утра.

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"Микроавтобус с 8 гражданами Украины врезался в грузовик. Консул Украины сразу прибыл на место происшествия. По данным полиции, погибли четверо граждан Украины (1960, 1963, 1970, 1971 г.р.), еще четыре человека получили тяжелые травмы", – сообщили в пресс-службе МИД.

В грузовике были двое граждан Испании, они также травмированы.

"Консул Украины находится на месте происшествия, оказывая помощь украинским гражданам, и работает с причастными органами", – отметили в пресс-службе МИД.

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В полиции сообщили, что микроавтобус с гражданами Украины и грузовик столкнулись лоб в лоб. В результате аварии погибли четыре человека и шестеро пострадали. Некоторые пассажиры микроавтобуса оказались заблокированными, поэтому их пришлось освобождать с помощью специального оборудования.

АвстрияДТПжертвыукраинцы
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